Se recupera el albañil quemado con alcohol tras un violento robo - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 55% El albañil resultó con graves quemaduras en distintas partes que le afectaron más de la mitad del cuerpo. Además sufrió un corte de arma blanca.

A una semana de haber sido rociado con alcohol líquido y prendido fuego por dos personas que llegaron hasta su casa en el barrio Aeroclub de la capital provincial para robarle 14.000 pesos en efectivo y objetos de valor de su vivienda, Carlos Batista (58) se recupera lentamente de las graves lesiones que tuvo en más de la mitad del cuerpo.Aunque en paralelo, los investigadores prosiguen con las intensas tareas investigativas para dar con el segundo implicado en el hecho, que por el momento continúa prófugo de la Justicia.Acompañado de hermanos e hijos, el albañil oriundo de Gobernador Roca continúa internado en el hospital Ramón Madariaga recuperándose de las quemaduras que tuvo en distintas partes del cuerpo y por la cual tuvo que ser intervenido ni bien arribó al mencionado nosocomio.Por otro lado, en relación a la investigación por el salvaje ataque trascendió por voceros vinculadas a la causa que el único detenido que tiene el caso se presentó el viernes a audiencia indagatoria ante el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis.Se trata de Ulises B. (18), vecino de la víctima y que fue detenido por la Policía un día después del hecho.De acuerdo a los voceros, el joven cumplió con la requisitoria judicial y fue imputado por el robo al albañil. Mientras que la fiscalía analizaba un pedido de excarcelación presentado por el defensor oficial del imputado.Por otra parte, las fuentes consultadas se mantuvieron cautas a la hora de precisar detalles sobre la indagatoria del sospechoso para no entorpecer la investigación.Según se pudo reconstruir hasta el momento en la pesquisa, el joven sería uno de los tres muchachos que el domingo pasado, en horas de la tarde, compartieron una ronda de tragos en casa de la víctima. Y que tanto él como otro muchacho que hasta el momento sigue prófugo serían los que planearon el ataque y posterior robo al trabajador de la construcción.Su arresto se produjo el lunes en horas de la noche, a pocas cuadras de la vivienda de la víctima, durante un operativo desplegado por efectivos de la Dirección Investigaciones Complejas y Homicidios de la Policía de Misiones. De acuerdo a las averiguaciones policiales, Ulises habría escondido parte de lo sustraído en casa de un tío.Por ello, durante un segundo procedimiento hecho el martes por la mañana en el barrio Los Lapachitos los investigadores recuperaron una garrafa, un equipo de música y un par de zapatillas que serían del albañil.El dueño de casa se puso a disposición de la Policía y narró que todos los objetos le fueron entregados un día antes por su sobrino, quien le pidió que se los cuidara por unos días.Por otra parte, trascendió que el sospechoso no registra antecedentes por hechos delictivos. Aunque no se descarta que el día del hecho haya tenido algún tipo de entredicho con Batista y que esto derivó en la agresión y posterior robo.Batista fue atacado cerca de la medianoche del domingo 23 de agosto. En un determinado momento de la noche escuchó que golpearon su puerta y al abrir fue atacado a golpes por dos individuos.Inmediatamente fue reducido y maniatado de manos por los delincuentes que utilizaron alcohol líquido y un encendedor para torturar al dueño de casa.Minutos más tarde, cuando sus agresores abandonaron la vivienda de la calle 164, Batista caminó hasta lo de un vecino, quien alertó a la ambulancia y a la Policía.