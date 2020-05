Se reavivó la polémica final de Italia 90 por un nuevo video

Martes 12 de mayo de 2020

La final de la Copa del Mundo de 1990 es una espina que todavía sigue clavada en los jugadores de Argentina y los hinchas en general. Es que aquel partido se definió con un polémico penal cobrado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal sobre el final: 1-0 por una supuesta falta de Roberto Sensini sobre Rudy Völler y no hubo tiempo para más.Sin embargo, antes de esa situación hubo otra que reclamaron varios futbolistas de la Albiceleste, entre ellos Gabriel Calderón, quien volvió a hablar sobre el tema en redes sociales: “Codesal, sé honesto, por favor. Hace casi 30 años jugamos la final de la Copa del Mundo en Italia 90 contra Alemania. A los 78 minutos, cuando el partido iba 0-0, Lotthar Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área”, escribió el ex jugador de la selección argentina, anexado a un inédito video de la acción extraídas de una transmisión japonesa y en muy buena calidad. La polémica sigue, 30 años después.