Se reanudará el martes el debate sobre la reforma judicial

Domingo 16 de agosto de 2020

Fiscales, ex jueces y constitucionalistas se expedirán el próximo martes sobre la propuesta de reforma judicial enviada por el gobierno nacional al Senado, en una nueva y última ronda de expositores convocada ante el plenario de comisiones encargado de emitir dictamen.La senadora que conduce el debate, la peronista María de los Ángeles Sacnún, llamó a una nueva audiencia para el martes a las 13 para escuchar los testimonios de más expertos solicitados por las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, antes de llevar la discusión al recinto, en una sesión prevista para el 26 de agosto.Una vez cerrada la lista de expositores, los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales volverán a reunirse para definir cambios y correcciones que se introducirán al proyecto.Fuentes del oficialismo y de la oposición dijeron que no se descartan modificaciones al texto oficial, en base a las sugerencias escuchadas a lo largo de las audiencias, como las vinculadas a la creación de más juzgados federales, pero se aclaró que no se reformulará la idea matriz de la propuesta.En las últimas horas, la presidenta de Asuntos Constitucionales, Sacnún, pidió a todos los senadores el envío de “toda propuesta de reforma que estén elaborando para ir incorporándolas en la tarea que se lleva adelante” antes de emitir dictamen.El presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, declaró que el objetivo primordial que persigue el gobierno con su iniciativa “es democratizar” a la Justicia y permitir “el acceso del pueblo a la justicia”, algo que calificó como “una deuda de la democracia”.“Hasta ahora el Poder Judicial ha servido como resorte de otros poderes fácticos que hay en Argentina como los económicos, políticos y mediáticos”, subrayó.La vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, adelantó el rechazo de la oposición al señalar que “no se trata de nombrar más jueces como propone esta reforma sino aplicarles lo que dispone la Constitución y remover a los jueces malos”.