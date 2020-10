Se reanuda el juicio contra María Ovando en Eldorado - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

En la jornada de hoy se retoma el juicio contra María Ramona Ovando, Marcos Iván Laurindo (23) y Lucas Sebastián Ferreira (23) en la localidad de Eldorado. La mujer, absuelta en 2012 por la muerte de su hija, está acusada de consentir los abusos de una hija y una nieta, hechos que le endilgan a los dos jóvenes, detenidos hace cinco años con prisión preventiva.La primera audiencia luego de la conformación de un nuevo tribunal ocurrió el jueves pasado, donde se vieron las Cámara Gesell a las víctimas. Luego de eso se pasó a un cuarto intermedio. El juicio, si todo marcha según lo previsto, seguirá hasta el jueves.Para hoy se prevé la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, se le dará lugar a las partes para el planteo de cuestiones preliminares y se declarará formalmente abierto el debate.En este punto, cabe mencionar que en el frustrado juicio suspendido en septiembre el fiscal interviniente, Federico Rodríguez, había solicitado una ampliación de acusación para que los implicados sean juzgados por el delito de corrupción de menores agravado por el vínculo.A su turno, el defensor oficial Rodrigo Torres Muruat, abogado de Laurindo y Ferreira, había solicitado la nulidad del proceso, entendiendo que la investigación no determinó cuestiones elementales de cómo y cuándo ocurrieron los hechos, ni tampoco se avanzó sobre hipótesis alternativas u otros sospechosos.Por último, Eduardo Paredes, que junto a los letrados José Luis Fuentes y Roxana Rivas es defensor de Ovando, adhirió e incluso señaló que las niñas podrían estar en peligro en estos momentos ya que los verdaderos abusadores no fueron identificados.Tras estos pedidos, la jornada había sido finalizada en aquella ocasión y todo cambió al día siguiente, cuando el presidente del tribunal, Ángel Atilio León, compartió el planteo Torres Muruat en cuanto a la imprecisión evidenciada por la fiscalía en la acusación y puso su situación a consideración de sus pares, teniendo en cuenta que su postura podría considerarse como un anticipo de su opinión sobre lo que se estaba juzgando.Al contrario de León, las magistradas Lyda Gallardo y María Teresa Ramos consideraron que no se advertía una afectación al derecho de defensa o violación de los derechos constitucionales y decidieron que se conforme un nuevo tribunal, por lo que asumió el juez Eduardo Javier Jourdan, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Eldorado.