Se realizó el festival online One World

Domingo 19 de abril de 2020

Ayer a las 15 hora argentina daba inicio ‘One World, Together at Home’, el megafestival online por el coronavirus que según las previsiones se extendendería hasta la madrugada de hoy.El concierto tenía en su grilla a estrellas de primer nivel, como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong y Maluma, entre muchos otros. ‘One World: Together at Home’ es un festival histórico que preparó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la organización Global Citizen junto a cantantes y actores y la curaduría de Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus alrededor del planeta.