Se reabre el comedor universitario de la Unam

Martes 26 de mayo de 2020

La Universidad Nacional de Misiones (Unam) buscó soluciones que van desde la ayuda para que los alumnos retornen a sus localidades, reparto de módulos alimentarios, hasta la entrega de viandas en los comedores. Esto último comenzará a hacerse efectivo hoy.Será a través de un sistema de viandas. En principio, el servicio que funcionará de lunes a sábado y estará disponible solo para almuerzos. El beneficio abarcaría a más de 500 estudiantes, había confirmado Ronald Rojas, secretario general de Asuntos Estudiantiles de la Unam.En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva adelantó que “en los próximos días estaremos difundiendo los protocolos, que incluyen sistema de fila, y horarios. Probablemente extendamos el horario para que no se acumule gente. Además estamos analizando para la segunda semana si incorporamos cena o ampliamos la ración al mediodía”.La decisión fue tomada luego de varias reuniones entre autoridades de cada unidad académica, decanos y secretarios estudiantiles.“La reapertura se da en la siguiente instancia de la cuarentena, desde que inició este periodo de aislamiento fuimos realizando diferentes metodologías para resolver la situación del estudiante. Hicimos viajes para el regreso a casa de la gente que necesitaba y también entregamos módulos alimentarios, con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social”, comentó Rojas.“En un primer relevamiento teníamos en Posadas más de 1000 estudiantes y hay que considerar que en la tanda de viajes varios volvieron a su ciudad y no todos quizás acudan al comedor. Pero muchos otros decidieron no regresar a sus casas, comenzaron las clases con la metodología virtual en las distintas facultades y decidieron quedarse”, había indicado Rojas.