Se pusieron la 10

Domingo 12 de julio de 2020

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

Las chicas del fútbol femenino de la escuela Municipal y del club Huracán demostraron formar parte de un gran equipo dentro y fuera de la cancha. La jugadora de la selección argentina y de Boca, Yamila Rodríguez, actuó de ‘capitana’ y sirvió las 100 porciones de locro que se entregaron ayer de manera solidaria en el salón comunitario Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el barrio Rocamora.

“Fue un éxito, fuimos felicitados por la preparación del locro y hasta hubo vecinos que volvieron a buscar porque les gustó, pero ya no había más, de hecho las chicas que tenían su tupeer lo prestaron porque vino más gente a buscar”, señaló el entrenador Héctor ‘Chino’ Torres, quien también está al frente del salón comunitario.

Es que el DT sabe que las necesidades básicas están costando tenerlas en el día a día y empatiza con una situación que vivió en carne propia.

“Siempre hice esto, la primera vez fue en 89 con un evento para un jugador de Mitre que se le quemó la casa y vinieron ex jugadores, chicas del fútbol femenino, y se le hizo la casa de nuevo gracias a la colaboración; y de ahí muchas veces más”, rememoró el Chino.

Para él dar un mano en tiempos difíciles es una manera de jugar un partido importante en el rol social. “Yo les transmití siempre a los equipos que tengo de fútbol que el deporte va de la mano con la parte solidaria, el deportista tiene que ser solidario. Si alguien necesita nos sumamos a partidos, chocolatadas, locros, lo que sea”, explicó, quien al ver un panorama complicado en el barrio tuvo la idea de esta locreada y rápidamente se sumó Yamila; así ambos lograron la colaboración de amigos y de la Municipalidad de Posadas, para llevar comida caliente ayer a los hogares de Rocamora.

Por su parte, la destacada jugadora se encuentra en Posadas atravesando la cuarentena y se sumó a la preparación física del Globo, club en el que se formó bajo el mando de Torres.

“Gracias a Dios se pudo ir toda la gente con comida y quedó vacía la olla. De mi parte fue un placer acompañar a Chino una vez más y estar ahí con las chicas”, señaló Yamila.

La jornada comenzó ya el viernes con el apoyo de varias madres de las jugadoras que picaron las verduras y ya amaneciendo el Chino prendió el fuego para llevar adelante una iniciativa que viene bien en el barrio.

“A las 11 ya empezamos a entregar las porciones y a las 12.10 ya no había más locro. Las chicas coordinaron todo con la gente que esperaba con distancia y barbijo. Los vecinos nos agradecieron porque esta difícil la situación económica”, explicó el Chino.

Ante esta movida y viendo que las personas están con necesidades, el DT -que ya tenía comedor hasta el año pasado, pero cerró debido a problemas de salud- ya considera abrir otra vez y sumar un merendero. “Ya está confirmado de palabra, vamos a ver si sale”, señaló.

Y agregó: “Conozco el barrio y hoy vino a buscar locro gente que antes no venia al comedor porque me decían que ellos tenían comida y dejaban su porción para otra persona que necesitaba; hoy -por ayer- esta gente apareció con su tupper”.



Promesa cumplida

Hasta los 5 años el DT vivió en el lugar donde se ubica el salón comunitario -a una cuadra y media de la cancha de Huracán por Almirante Brown- y luego tuvo que abandonar su hogar, pero la vida le dio una nueva chance y él la tomó para solidarizarse con personas que también la pasaron mal como él.

“Vivimos acá con mi mamá hasta que falleció mi papá y al otro día vino mi tía y echó a mi mamá con sus cinco hijos por un boleto de compra venta. Mis hermanas fueron a un hogar y me quedé yo con ella y así anduvimos alquilando o cuidando casas por 30 años hasta que los vecinos me dicen ‘por qué andás alquilando si eso es de tu papá’, entonces fui a la municipalidad y constaté que estaba a nombre de él, pagué los impuestos y recuperamos el terreno. Antes hice una promesa a Dios que si me ayudaba a recuperar este terreno yo iba a poner un comedor y así fue como nació todo, allá por el 99”, recordó.



“Dio el ejemplo”

Yamila, nacida y criada en el populoso barrio A 3-2, también empatiza con las personas en estos momentos difíciles y ayer estuvo, una vez más, al frente de una olla popular.

“Ella ya hizo tres veces locro en su barrio y hoy -por ayer- vino acá y siguió con la cocción del locro y sirvió. Los vecinos la reconocían y le pedían fotos. La humildad de ella es impresionante. Cuando llegó me dijo ‘dejá Chino estuviste desde las 5, ahora dejame a mí’ y se encargó de todo, es de destacar y para que las chicas vean que entiendan mi mensaje”, analizó el DT que agregó “ya vieron lo que es Yamila jugando y ahora vieron su solidaridad”.

Para reforzar ese “mensaje”, el Chino compartió una anécdota que pinta a la jugadora como persona. “Cuando ella vino para jugar acá, tuvimos la primera charla que duró como dos horas y le pregunté cuáles son tus sueños y me dijo que quería jugar en Boca y la selección; y le dije que se podía, pero tenía que resignar cosas y lo consiguió”.

También recordó que “Yamila vino a entrenar una vez y me dijo ‘hace tres días que no como’ y me quedó grabado. Ella más que nadie sabe lo que es sentir necesidades”.