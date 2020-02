Se prorrogan los 'Ahora' y las tarifas diferenciales de electricidad

Sábado 29 de febrero de 2020 | 17:48hs.

El Ministerio de Hacienda comunicó que el Gobierno de la Provincia decidió prorrogar hasta el 30 de abril dos herramientas fundamentales que colaboran con la economía de las familias misioneras: los programas Ahora y las tarifas de consumo eléctrico diferenciales.El Ahora Misiones continúa vigente los días lunes, martes y miércoles para efectuar compras con un reintegro del 15% y hasta en 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de los bancos Macro y Nación.El Ahora Carne y Pollo está vigente todos los miércoles, comprando con hasta 15% de descuento con tarjetas de débito de bancos Macro, Nación y Credicoop y tarjeta social IPLYC.El Ahora Turismo tiene vigencia el primer fin de semana (viernes y sábado) de los meses de marzo y abril. 15% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro.También continúa vigente el programa Ahora Bebé con el que se pueden adquirir productos los segundos jueves y viernes de marzo y abril con el 10% de descuento utilizando tarjetas de débito de los bancos Macro, Nación y Credicoop y tarjeta social IPLYC.El Ahora Góndola continúa vigente para el primer y tercer jueves de marzo y abril, para comprar con el 10% de reintegro con tarjetas de débito de los bancos Macro, Nación y Creedicoop.Por otra parte, también se prorrogó la vigencia del programa Ahora Gas, el operativo itinerante recorre toda la provincia llevando la recarga de la garrafa de 10kg a $250. Y el Ahora Pan puede utilizarse todos los días para comprar el kilo de francés en hasta $85 en panaderías adheridas y con todos los medios de pago.El Ahora Tarjeta refinancia a los trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública provincial y municipal y los activos del sistema privado 50 puntos directo de la tasa de interés del saldo adeudado al mes de julio de 2019 de los titulares y usuarios de la tarjeta del Banco Macro y tarjeta social Iplyc.Ahora Gas Oil funciona con un reintegro de $2,35 (en Axion y Schell) y $1,55 (en YPF y estaciones de banderas blancas) para vehículos a base de gas oil radicados en Misiones. Aplica por litro, por unidad y por mes con un tope de hasta $1500 de descuento.Ahora Patente: rige hasta el 31 de diciembre con reintegro del 10% sobre el monto de la cancelación del IPA a los contribuyentes por parte de los municipios adheridos o la posibilidad de pagar en 10 cuotas sin interés, con tarjetas del Banco Macro.El Ahora Pymes continúa vigente para aquellas que hayan facturado no más de $120 millones anuales de ventas sin IVA, podrán descontar los cheques en los bancos Macro o Credicoop siempre que tengan línea de crédito abierta para tal fin con un subsidio en la tasa de interés a cargo del Estado Provincial.Y el Ahora Patentamiento sigue operando con reintegro del 1,5% del monto de la factura de precios de vehículos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores con un tope de $13.500 por cada venta realizada en las concesionarias y/o empresas adheridas.También continúa vigente la Tarifa Social de Energía EléctricaSe prorroga hasta el 30 de abril del corriente en toda la provincia la vigencia de la Tarifa Social en los mismos términos que hasta diciembre del año pasado y su primera extensión del 2020 (enero y febrero):La escala de aplicación determina que en los consumos de hasta 300 kWh se cobra únicamente el VAD (Valor Agregado de Distribución), los siguientes 150 kWh se cobra la mitad de la tarifa y a partir de los 600 kWh la tarifa es la normal.A modo de ejemplo, una factura que hoy el usuario paga $330, sin Tarifa Social pagaría aproximadamente $1.500.Para acceder al beneficio los abonados deben percibir menos de dos salarios mínimos, no tener más de una propiedad, no tener un móvil o embarcación de menos de 10 años, debe ser titular de algún plan social o tener monotributo social.