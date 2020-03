Se produjo el primer deceso por coronavirus en Argentina

Domingo 8 de marzo de 2020

El coronavirus se cobró ayer su primera víctima mortal: se trata de un hombre de 64 años, que estuvo en Francia, y que padecía otras enfermedades que complicaron su situación.

Según detallaron fuentes oficiales a Clarín, el hombre estuvo en La Baliu, París, y regresó a la Argentina el pasado 25 de febrero, aunque en ese momento no presentaba ningún síntoma vinculado con el Covid-19.

Sin embargo, el 28 de febrero comenzó a sentir “somnolencia, falta de apetito”, tenía “fiebre de entre 39 y 40 grados, tos y dolor de garganta”. Recién el 5 de marzo acudió al Hospital Argerich con un “cuadro de insuficiencia respiratoria que requirió asistencia mecánica inmediata”.

El paciente estuvo cinco días internado en el Argerich, en estado grave, hasta que falleció en las últimas horas. Tras su deceso, las autoridades sanitarias decidieron realizarle el hisopado para determinar si tenía coronavirus y los resultados dieron positivo.

Actualmente hay ocho pacientes con coronavirus en el país: seis en la Ciudad, uno en la Provincia de Buenos Aires y el restante en Córdoba. La víctima fatal no es ninguno estos casos confirmados. Se trata del primer caso mortal en América Latina.



Nuevas recomendaciones

Según informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación, tras la reunión interministerial de la que participaron funcionarios de las distintas aéreas de gobierno, expertos y sociedades científicas, involucradas en la respuesta integral ante el Covid-19, bajo la coordinación del jefe de Gabinetes, Santiago Cafiero, se comunicó que Argentina continúa en fase de contención y cuenta con un protocolo de respuesta en función de la situación epidemiológica, que es dinámica y se evalúa en forma permanente para la implementación de las acciones planificadas ante cada escenario.

A la fecha, se detalló que las áreas de transmisión sostenida son Italia, España, Francia y Alemania, además de China, Japón, Corea del Sur e Irán.

Para las escuelas se recomendó continuar con el ciclo escolar establecido.

También reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias.

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar), se recomienda no asistir al establecimiento escolar.

En caso de niños o niñas o personal del establecimiento que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.

Para las personas que ingresen al país, en tanto, se pidió reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; ventilar los ambientes y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

Si se tuvieran síntomas de enfermedad, se sugiere permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días.

Por otra parte, realizar una consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no automedicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.



No suspenderán eventos

El gobierno expresó ayer que no hay evidencia de transmisión sostenida de Sars-COV-2 y por lo tanto no se recomienda la suspensión de eventos.

En tanto, para aquellos eventos con participantes internacionales, se evaluará la conducta a seguir con los participantes provenientes de zonas con transmisión de coronavirus. Para las personas mayores se recomendó minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

También se aconsejó aplicar la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales. En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.

En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.



La OMS niega pandemia

A medida que aumentan vertiginosamente los casos de coronavirus en Italia, Irán, Corea del Sur, Estados Unidos y otras regiones, muchos científicos sostienen que el mundo está afectado por una pandemia, un brote global grave. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud se ha negado a utilizar el término pandemia, que podría asustar aún más al mundo y provocar desesperación en algunos países.

“Si no estamos convencidos de que es incontrolable, ¿por qué habríamos de llamarla pandemia”, dijo días atrás el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La agencia de salud de la ONU ha dicho que una pandemia es una situación en la que un nuevo virus causa “brotes sostenidos en comunidades” en al menos dos regiones del mundo.





En cifras 8 Pacientes con coronavirus sigue registrando Argentina, a los que se suma la persona fallecida ayer, que se convirtió en el primer caso mortal en Latinoamérica. 3.400 Fallecidos se registraron hasta ayer en el mundo. En tanto, la cantidad de contagios de la enfermedad se calculó por encima de los 101.000 casos Muchos expertos dicen que se ha superado largamente ese umbral: el virus identificado inicialmente en China se propaga libremente por al menos cuatro regiones, ha llegado a todos los continentes menos la Antártida y su propagación parece inevitable. El viernes se alcanzó un nuevo hito con más de 100.000 infectados en el mundo.

China: cayó un hotel con enfermos Un hotel que funcionaba como hospital se derrumbó en China. Un hotel en el sudeste de China utilizado para mantener en observación médica a personas que tuvieron contacto con enfermos de coronavirus colapsó ayer y unas 70 personas quedaron atrapadas, informaron los medios estatales de comunicación. No hubo informes inmediatos de muertes. Al menos 33 personas fueron rescatadas de entre los escombros del Hotel Xinjia Express en Quanzhou, una ciudad en la provincia de Fujian, informaron la agencia de noticias Xinhua, el Diario Popular del Partido Comunista y otros periódicos. El gobierno municipal había requisado el hotel de 80 habitaciones para mantener en observación a personas que tuvieron contacto con enfermos de Covid-19, según el Diario Popular. El hotel colapsó alrededor de las 7.30 de la noche, según informes de prensa que citaron al gobierno de la ciudad.

Italia aísla a una región de 16 millones de personas

El gobierno italiano prohibirá las entradas y salidas de la región septentrional de Lombardía y otras 11 provincias cercanas como una de las nuevas medidas para limitar la difusión del coronavirus que ya ha causado 233 muertos y 5.061 infectados en todo el país.

Esta medida, que puede afectar a unos 16 millones de personas, se contempla en un decreto que se está discutiendo actualmente en consejo de ministros y que filtraron los medios de comunicación italianos.

Las otras provincias que se han convertido en “zona roja” son Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venecia, Padua, Treviso, Asti y Alessandria.

El decreto también establece el cierre de todos los gimnasios, piscinas y centros termales en las áreas recién mencionadas, así como museos, centros culturales y estaciones de esquí, mientas los centros comerciales deberán estar cerrados los fines de semana y también se extiende la clausura de los colegios hasta el 3 de abril.

Se suspenden además todos los eventos, tanto en lugares públicos como privados, incluidos los de naturaleza cultural, recreativa, deportiva y religiosa y por tanto se cancelan las ceremonias de boda civiles y religiosas y los funerales.

Mientras, se mantienen abiertos los restaurantes y bares, con la obligación de mantener la distancia de seguridad de un metro entre las personas.

Funeral con 60 contagios en España

Un funeral celebrado hace dos semanas en la ciudad española de Vitoria (norte) se ha convertido en el mayor episodio de propagación del coronavirus registrado hasta ahora en España, con más de 60 asistentes a esa ceremonia infectados.

El dato fue aportado ayer en rueda de prensa por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien también confirmó que los casos de coronavirus en España alcanzan ya los 475 positivos, mientras que el número de fallecidos asciende a diez, tras certificarse la muerte de dos ancianos de 90 y 91 años, uno en Vitoria y otro en Madrid.



