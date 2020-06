Se produjeron cinco nuevas muertes por Covid-19 en Argentina y la cifra asciende a 1.016

Lunes 22 de junio de 2020 | 11:30hs.

El Ministerio de Salud de la Nación informó esta mañana cinco nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 1.016 la cifra de muertos en Argentina desde marzo pasado, y destacó que luego de la aplicación del dispositivo Detectar bajaron los índices de positividad en algunas áreas puntuales como son los casos de los barrios Mugica, en la ciudad de Buenos Aires y Azul, en QuilmesAl encabezar la emisión del reporte diario de la cartera sanitaria para informar sobre la situación epidemiológica del país, la secretaria de Acceso a la Saluda, Carla Vizzotti, señaló que el porcentaje de positividad -que mide los casos detectados sobre los análisis realizados- "no es igual en todos lados" y ponderó la eficacia de los operativos Detectar para encontrar focos "barrio a barrio".Respecto de ese indicador, ayer fue del 32,4% a nivel nacional, se ubicó en 44,1 en la Ciudad de Buenos Aires, en 37,4 en la provincia de Buenos Aires y en 14,6 en el resto del país, en tanto que el porcentaje de positividad acumulado desde el inicio de la pandemia es de 18,8."Ese porcentaje de positividad promedio no es igual en todos lados. No es correcto decir que el 44% es en cada una de las áreas. En esta detección intensiva de casos, con el Detectar, se identifica un lugar donde comienzan a aumentar los casos, se van a buscar y ese es el lugar donde aumentan la positividad", señaló la funcionaria.En ese sentido, puso como ejemplo la tarea realizada en el barrio Mugica de la Ciudad, que contaba "con un porcentaje de positividad del 70% en un principio y en este momento tiene menos de 20%"."Se ve claramente cómo ha bajado la curva. Esto no quiere decir que esté resuelto, quiere decir que la búsqueda activa debe quedarse. Desde el punto de vista epidemiológico debe mantenerse", explicó.Asimismo, en el barrio Itatí de Quilmes ese porcentaje es muy bajo y "se están confirmando entre 1 y 2 casos por día en el barrio Azul" de la misma localidad. "En este contexto es importante analizar los indicadores barrio a barrio, municipio a municipio", aclaró.Por otra parte, Vizzotti mencionó la reunión que se realizará hoy entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.También se refirió a un encuentro especial conjunto entre los consejos federales de Salud y Educación que encabezarán los ministros Ginés González García y Nicolás Trotta para trabajar sobre distintas cuestiones relacionadas con la vuelta a clases y a la sinergia entre ambas áreas.En las últimas horas se registraron cinco fallecimientos que corresponden a cuatro varones, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 88 y 76 años, uno de 66 años, residente en la Ciudad, uno de 76 años, residente en la provincia de Río Negro; y una mujer, de 84 años, residente en la Ciudad.Así, la tasa de mortalidad general es de 22,3 cada millón de habitantes. Son 42.785 los infectados desde el inicio de la pandemia, con una tasa de incidencia de 94,3 casos cada 100.000 habitantes. Del total de casos confirmados, 13.153 ya recibieron el alta, 28.616 cursan la infección en la actualidad y 397 de estos últimos, lo hacen en unidades de terapia intensiva.Respecto a los confirmados, 1.047 (2,4%) son "importados", 16.101 (37,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.750 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 36 años, siendo el 49,4% mujeres y el 50,6% varones.Ayer fueron realizadas 5.719 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 285.391 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 6.289,4 muestras por millón de habitantes.