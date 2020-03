Se postegó el debate contra policía que casi mata a su ex

Martes 3 de marzo de 2020

El debate oral y público contra el ex policía Leal Muller (36), acusado de balear a su ex pareja y al abogado de la mujer mientras viajaban en octubre del 2017, se postergó ayer debido a que el acusado cambió de abogado tras no lograr un juicio abreviado.El juicio debía comenzar hoy a las 8.30 en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Eldorado, pero ahora la resolución del caso quedó en un impasse hasta que se designe una nueva fecha de debate.El fiscal de debate, Federico Rodríguez, expresó a El Territorio que “el acusado revocó la designación de su abogado, lo que corresponde es que se suspenda el debate y se le permite un plazo para ver el expediente al nuevo defensor de Muller y diez días posteriores para la fijación de la audiencia. No se llegó a un acuerdo de juicio abreviado porque el imputado no acepto”.Como viene informado este medio, Leal Muller está acusado de los delitos de tentativa de femicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su ex pareja, y tentativa de homicidio en perjuicio del abogado de la mujer.El letrado, Mario Alberto Durán, incluso forma parte del proceso ya que se constituyó como querellante en el caso.