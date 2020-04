Se podrá retirar y depositar dólares de los bancos desde la semana próxima

Desde el Banco Central explicaron que la modalidad se aplicará con turno previo a pactar entre el cliente y la sucursal, pero sin un cronograma. A diferencia de los otros trámites, no habrá un día específico para cada número de terminación del DNI."La semana que viene se podrá depositar o retirar dólares en los bancos", afirmó Pesce en diálogo con América TV.El funcionario destacó que en la implementación de turnos para atención en los bancos "no hubo problemas prácticamente en ningún lado", ya que "las colas no fueron importantes y la gente respetó el sistema de turnos".