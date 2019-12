Se muda a la capital

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Los días están contados para Guaraní. El 2 de enero arrancará la pretemporada para el torneo Regional 2020 y el cuerpo técnico y la dirigencia siguen armando el plantel para buscar el ascenso en el certamen, que comenzará a fines del primer mes del año que viene.Ayer por la mañana, Jorge Maslovski firmó su llegada a la Franja. El arquero que estaba en Sporting se sumará a las filas del equipo que comandará nuevamente Manuel Dutto.El ‘1’ de los de Santo Pipó ya tenía hablado su desembarco en Villa Sarita, pero todavía tenía que jugar la final del torneo Oficial de la Liga Posadeña con el Albirrojo y por eso esperó a que se terminara ese torneo para realizar el cruce de vereda.Maslovski se consagró el sábado por la tarde con Sporting como supercampeón de la Liga Posadeña y ayer ya arregló su llegada a Guaraní, para volver a jugar un torneo Regional. El arquero fue parte del equipo de Santo Pipó que este año llegó hasta los playoffs en ese campeonato.Maslovski se convirtió en el tercer refuerzo de la Franja para el certamen que viene, pero no será el último, pero por la tarde desde Villa Sarita anunciaron al cuarto refuerzo.Ricardo ‘Chipi’ Vera regresará al club misionero para lo que será su tercera etapa en el club. En 2010, en el extinto Argentino B, Vera tuvo su primer paso por el conjunto misionero y regresó en 2017. En ambos casos no fue un jugador gravitante y apenas sumó un puñado de partidos.Si bien seguirán sumándose nombres al plantel franjeado, varios serán los mismos que este año llegaron a la final por el ascenso.Seguirán Esteban Klyniauk, Fabio Domínguez, Caíto Fileppi, Kike Villalba y dos nombres de peso: Diego Pave y Hugo Troche.El capitán del último Regional estará jugando el fin de semana con El Brete la final de la Copa Posadeña, pero luego volverá a la Franja para el Regional.Además el arquero fue una de las piezas importantes en la campaña 2019 y llegó a disputar la final tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas un par de semanas.Por otro lado, el DT espera la llegada de algunos refuerzos para completar un plantel de alrededor de 30 jugadores. Con dos defensores y un delantero de área, Dutto cerraría el cupo de “los de afuera” y el resto del equipo será con jugadores de la Tierra Colorada.Sin dudas el objetivo principal será lograr el ascenso al torneo Federal A 2020/21, pero en Guaraní apuestan a hacer lo mismo que este año en el Regional. Equipo con mayoría de misioneros y refuerzos de afuera en puestos clave. La ilusión está, una vez más, en marcha.Por otro lado, la llegada de Maslovski podría tomarse como una posible renuncia de Sporting a jugar el Regional, aunque desde el club de Santo Pipó avisaron que esa no es la idea y que están decididos en un 80% a jugar el certamen.El que no disputará el campeonato, pero todavía no lo hizo oficial, es Olimpia/San Antonio. El club de la Liga Obereña no cuenta con el dinero suficiente y por eso la plaza de la Umifu quedará vacante.Al no existir el corrimiento de plaza, Timbó, que fue subcampeón, no tendrá la chance de jugar el Regional y Misiones se quedará con un representante menos.