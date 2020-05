Se mira y no se palpa

Domingo 10 de mayo de 2020

“No elija, señora”. Como las viejas camionetas que, frituroso altavoz mediante, convocaban al vecindario a acercarse para comprar verduras. Pero con la diferencia de que ahora la doña que bajó el fuego de la hornalla para que no se le desborde el hervor o el don que trozaba el pollo y lo devolvió a la heladera para que no se lo robe el gato no podrán palpar la fruta o la verdura. No es alrededor de la chata del vendedor, sino cerca (pero no tanto) de los puestos de los feriantes, que volvieron ayer a vender en Posadas, pero con precauciones varias y selección de productos a ojo