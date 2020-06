Se mantienen firmes el aislamiento y los testeos para los que llegan a Misiones

Lunes 29 de junio de 2020 | 11:53hs.

Nuevo hospital de San Vicente:





“El Amba esta contagiando al resto de las provincias” afirmó el viernes pasado, en cadena nacional el presidente de la Nación Alberto Fernández. Días previos a aquel 20 de marzo en el que se decretó el inicio de la cuarentena nacional obligatoria, el gobierno de Misiones tomó la medida preventiva de cerrar el paso interprovincial con Corrientes. Luego, el 27 de marzo a través de una decisión en conjunto con el Gobierno nacional, se hizo lo mismo con las fronteras internacionales con Paraguay y Brasil.Desde ese entonces, se trabaja fuertemente en la realización de controles y testeos a quienes ingresan a la provincia, puesto que “en otros distritos no se ha producido ese click de la sociedad de mantener ese distanciamiento social y esto hace más vulnerable la población misionera, si viene gente de otro lado y rompe la cuarentena” afirmó en diálogo con RadioActiva 100.7, Héctor Proeza, subsecretario de Salud de la provincia.En cuanto al procedimiento de los testeos, el subsecretario aclaró que, “una persona que sale de la provincia o que venga de zona de circulación viral, tiene que firmar una notificación de cuarentena. Eso es algo que se trabaja fuertemente en los pasos fronterizos y también en el límite interprovincial con Corrientes”. Asimismo, aseguró que “tiene que ser muy justificada la permanencia en la Provincia para habilitar su ingreso”.Aun con todos estos controles preventivos, cabe aclarar que “independientemente del resultado positivo o negativo, el aislamiento para quien ingresa a la provincia es obligatorio” destacó.Finalmente en relación al panorama que se aproxima el subsecretario mencionó que “si los misioneros se cuidan, si nosotros (las autoridades gubernamentales) mantenemos la frontera cerrada y si se mantienen en aislamiento de los casos sospechosos, vamos por buen camino”.“Para nosotros desde el ministerio es una enorme satisfacción” fue la primera referencia de Héctor Proeza ante la consulta de la inauguración, en el pasado viernes, del nuevo hospital de alta complejidad de San Vicente.Entre los principales beneficios que implica esta incorporación al sistema de salud de Misiones, una de las más importante es que se reducirá la distancia de traslado de pacientes de la zona oriente de la Provincias, quienes ante una emergencia sanitaria se dirigían a Oberá o Eldorado.Según destacó el subsecretario de salud de misiones “el nuevo hospital incluye la incorporación de tecnología de diagnóstico de nivel 3, atención de especialidades, fortalecimiento en el área de quirófanos principalmente en el área intensiva, 6 respiradores nuevos, 9 camas de terapia intensiva con toda la tecnología multiparamétrica, entre otros”Además la incorporación de tratamientos de diálisis “algo que es importantísimo, porque hay 40 personas solo en San Vicente que se hacen diálisis que ya no van a tener que viajar sino que se van a tratar ahí. Eso es muy muy importante porque la circulación de pacientes de diálisis es un alto costo y no solo para San Vicente, sino también para las localidades cercanas” agregó.Finalmente, destacó el fortalecimiento de cuidados pediátricos, “apuntando mucho a la maternidad, hay incubadora nuevas donde se pueden mantener a chicos de bajo riesgo que no lleguen a ocupar camas, a veces por un paciente de bajo riesgo, por falta de tecnología, como por ejemplo por no tener una incubadora y mantenerlo nutriendo al chico, tienen que ocupar lugar en el hospital de pediatría, eso ya se va encargar San Vicente” destacó.