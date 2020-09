Se manifestaron a un mes del crimen de Patricia Mereles en Puerto Iguazú - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

Familiares y el grupo de mujeres autoconvocadas se reunieron ayer frente a la Unidad Regional V de Puerto Iguazú con el fin de hacer una pegativa exigiendo justicia por Patricia Mereles (31), tras cumplirse un mes de su asesinato de un disparo en la cabeza por el que se encuentra detenido el hijo de su pareja, Jhonatan Da Silva (29).En una asamblea decidieron no marchar, sino convocar a una marcha para los próximos días, con el fin de exigir a la justicia que tome todas las declaraciones testimoniales. El objetivo de la pegatina fue recordar a la sociedad que hoy Patricia no está para atender a sus hijos que actualmente no reciben contención psicológica, pero primero irán al Juzgado para ver cómo avanzó la investigación de la Justicia.El hecho, investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, está caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego hasta el momento, aunque esto puede cambiar en un futuro. Tras las declaraciones de los testigos y la resolución sobre la situación procesal del detenido, se determinará el encuadramiento final del delito.Fuentes del caso manifestaron que está en estudio la situación de Da Silva y que pronto podría definirse la prisión preventiva.La familia solicita que la causa pase a ser caratulada como femicidio, para que se pueda aplicar la Ley Brisa y beneficiar así a los cinco hijos de la víctima con una reparación económica equivalente a una jubilación mínima.“No tenemos novedades del caso, no nos han notificado de nada. Esta semana vamos a ir al juzgado, lo único que sabemos es que el padre del agresor que era la pareja de mi hermana no quiso declarar en contra de su hijo”, relató Santina Mereles, hermana mayor de la víctima.“Sabemos que el Jhonatan tiene abogado y que su padre vendió la casa donde vivía con mi hermana para pagar el abogado. Él solo está detenido acá en la unidad y nos dijeron que hoy -por ayer- recibió visitas de familiares porque es su cumpleaños. Él celebró su cumpleaños y nosotros lloramos la falta de nuestra hermana”, se indignó la mujer.Y remató: “Lo que más me duele es ver a mi papá triste, que abraza la foto de Patricia y llora. Estamos destruidos y queremos justicia, debe quedar preso de por vida porque nadie te pega un tiro en la cabeza sin querer, no fue para asustarla, fue para matarla”.El crimen de Patricia Mereles se registró el jueves 6 de agosto al mediodía - prácticamente a las 12 en punto - en su vivienda del barrio Las Leñas de la Ciudad de Cataratas, donde convivía junto a una hija suya de 13 años y a su pareja, que además es el padre del detenido.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en determinado momento Da Silva llegó al lugar y fue directo hacia su madrastra, a quien le habría reprochado que ella estaba realizando comentarios suyos por el barrio.La secuencia habría durado apenas unos pocos minutos hasta que el sospechoso extrajo un arma de fuego de su cintura y gatilló. El balazo impactó en la cabeza de la mujer y le provocó la muerte al instante. Todo fue presenciado por la hija de la víctima, que estaba junto a ella en el living del hogar esperando para almorzar.Después de ello, Da Silva escapó del lugar a bordo de su Chevrolet Onix, evadió un control sobre la ruta nacional 12 y recién pudo ser atrapado poco antes de llegar al puesto fijo Urugua-í de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en Puerto Libertad, a unos 40 kilómetros de la escena del crimen.Da Silva había esbozado su versión de los hechos al momento de ser detenido, palabras que fueron ratificadas en la audiencia indagatoria. Ante las autoridades judiciales confirmó que dio muerte a Patricia, pero buscó atenuar su responsabilidad diciendo que se trató de un accidente.El imputado relató que fue a reclamarle sobre supuestas acusaciones de infiel que la víctima había dispersado en el barrio sobre él y que le apuntó con el arma para asustarla. También expresó que ya había mantenido discusiones de este tenor con la mujer.Sin embargo, en la entrevista en Cámara Gesell que mantuvo con psicólogos del Poder Judicial, la adolescente testigo del hecho lo contradijo al expresar que el detenido tuvo intenciones de matar desde el primer momento en que llegó a su vivienda.