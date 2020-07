Se juntaron los del banco

Martes 28 de julio de 2020 | 02:00hs.

Los directores técnicos del fútbol misionero llegaron a un acuerdo que será (si es bien utilizado) muy importante en la provincia. Con casi 40 entrenadores presentes, a través de diferentes plataformas, se le dio vida a la Agrupación de Directores Técnicos Misioneros.El pasado viernes por la noche se juntaron 10 técnicos en Posadas para respetar las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus y los restantes estuvieron “presentes” a través de Zoom o WhatsApp, en lo que fue la primera reunión formal de la flamante agrupación.“Hubo 10 técnicos presentes, por protocolo, pero el resto estuvo vía Zoom, vía WhatsApp y llegamos casi a los 40 técnicos con los que estaban vía online. Ahí se sumaron varios del interior de la provincia y otros de Posadas”, comentó Ariel Avaca, uno de los impulsores de la agrupación.“La idea es tener una representación y ayudarnos entre todos. Ahora queremos juntarnos una vez al mes para hablar de fútbol, de cómo está trabajando cada uno y, obviamente, de nuestras carencias en la profesión”, explicó el DT de Guaraní a nivel local.“Hay muchos temas por debatir, porque hablamos con técnicos de Corrientes y nos dimos cuenta de que están un poco mejor que nosotros, pero los problemas son para todos los técnicos de la región”, agregó Avaca.Si bien los dos que comenzaron con las reuniones fueron Avaca y Gustavo Semino, el DT de la Franja aseguró que “no quisimos poner cargos”. “Somos autoconvocados y al menos por ahora no tenemos cargos”, expresó.El objetivo de la nueva agrupación, puertas adentro, es mejorar la calidad de trabajo de los entrenadores de la Tierra Colorada, pero también pretenden meterse en la conversación a nivel nacional.“A nivel nacional queremos ir con la lista de Caruso Lombardi en las próximas elecciones (de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino). Caruso, que hoy está peleando por los técnicos del interior, está junto a Omar Labruna”, contó Avaca.La Asociación nacional es presidida por Victorio Cocco hace 19 años, pero Cocco ya avisó que no se presentará en los próximos comicios y por eso los misioneros quieren ir con Lombardi, representante de la oposición en este momento.“Todavía no hay fecha de elecciones, iban a ser ahora en agosto, pero por el tema de la pandemia se suspendió todo y seguramente serán el año que viene”, explicó Avaca, quien comentó que para votar necesitan los títulos de los entrenadores y será una de las primeras cuestiones a tratar por la agrupación misionera.“Muchos técnicos no tienen sus analíticos. Estamos haciendo lo posible para que tengan su analítico y puedan votar, porque sin analítico no se puede votar. Se va a pedir que se vote con el analítico y el documento”, aseguró en referencia a las elecciones en la Asociación a nivel nacional.Pero más allá de la idea de los misioneros, hace un tiempo hay fuego cruzado entre Cocco y Lombardi. El mediático entrenador acusó muchas veces a quien hoy preside la asociación por malos manejos.Por su parte, Cocco le respondió a Caruso hace unos meses en una entrevista para Télam y dijo que “todo gremio tiene elecciones y Caruso Lombardi no se presentó”. “Habla por todos lados y a la hora de ir a la cancha se borra”, tiró Cocco, quien presentó a Salvador Pasini como su candidato para los próximos comicios.Los misioneros eligieron su bando en esa pelea nacional, pero más allá de esas elecciones, pretenden darle otro valor a la profesión puertas adentro de la Tierra Colorada.