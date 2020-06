Se incrementa la tensión entre Bolsonaro y la Corte Suprema

Domingo 14 de junio de 2020

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio un paso más en la escalada de la crisis institucional del país y advirtió a la Corte Suprema que las Fuerzas Armadas “no cumplen órdenes absurdas” y dio a entender que los jefes militares no aceptarán resultados de un eventual juicio político que lo pueda destituir del cargo.Lo hizo en un comunicado con un tono inédito para responderle al Supremo Tribunal Federal, que en un fallo sostuvo que las Fuerzas Armadas no son un poder “moderador” ante un conflicto de poderes.“Las Fuerzas Armadas de Brasil no cumplen órdenes absurdas, como por ejemplo la toma del poder. Tampoco aceptan los intentos de toma del poder por otro poder de la República, violando las leyes, o a causa de un juicio político”, dijo Bolsonaro en un comunicado firmado también por dos generales, el vicepresidente Hamilton Mourao y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo.El comunicado fue una respuesta del presidente a una medida cautelar del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Fux, que el viernes determinó que las Fuerzas Armadas “no son un poder moderador” ante el conflicto entre poderes y que Ejército, Marina y Fuerza Aérea dependen del Estado y no del gobierno.Según Fux, el presidente de la República, siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no está autorizado por la Constitución para actuar en contra del Congreso o el STF.La aceleración de los rumores militaristas -a los cuales no se sumó el hombre clave en este proceso, el jefe del Ejército, general Edson Pujol- se dieron en medio de la crisis que el gobierno enfrenta por la pandemia de coronavirus.Bolsonaro agregó en el texto: “Le recuerdo a la nación brasileña que las Fuerzas Armadas están bajo la autoridad suprema del presidente. Las mismas se destinan a la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y por iniciativa de cualquiera de estos poderes, a la ley y al orden”.La reacción del mandatario se dio luego de que tanto Mourao como el general Luiz Ramos, ministro de la Secretaría de Gobierno, descartaran la posibilidad de que estén en marcha intentos de golpe de Estado. Lo hicieron en una semana con muchos rumores sobre las estrategias del gobierno para sobrevivir frente a las investigaciones contra el mandatario que lleva adelante el STF por presunta obstrucción de la justicia.