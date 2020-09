Se hará hoy el examen de residencias médicas - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Finalmente, hoy se llevará a cabo el examen único de residentes en Misiones.La evaluación fue suspendida en dos oportunidades dado el contexto de pandemia. La primera fecha fue en abril, luego fue postergada para agosto y después se pospuso una vez más y con fecha definitiva: el 2 de septiembre.“Por primera vez, después de mucho tiempo, tenemos más inscriptos que vacantes”, confesó en diálogo con El Territorio, Javier Mattivi, director de Recursos Humanos de la cartera sanitaria.“Hay inscriptos 190 en condiciones de rendir y nosotros ponemos en concurso 135 cargos. Son dos modalidades, este año se rinde de forma online y de forma presencial. El examen online esta dirigido a médicos, bioquímicos, enfermeros están en condiciones de rendir 150 aproximadamente desde las 8 y ya validaron todos sus datos. La semana siguiente son las entrevistas y se hará en dos días para evitar la aglomeración. Y unas 45 especialidades, post-básicas, son cirugía infantil, pediátrica, infectología y salud mental rinden presencial”, explicó Mattivi.La no presentación del candidato por cualquier causa hará que pierda todo derecho para continuar en el concurso.En este segundo caso, la prueba se hará en la sede de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami), desde las 9. “Habrá diferentes salones, y se hará bajo con estricto protocolo, se les tomará la temperatura”, agregó.Esto es algo que desde hace por lo menos cinco años no se daba. De hecho, el año pasado se tuvo que reabrir el concurso en una segunda instancia debido a una necesidad de cubrir más de 30 puestos que habían quedado vacantes.Al ser consultado sobre por qué cree que este año aumentó tanto la concurrencia, reflexionó: “Uno por la parte económica, no está habiendo mucha oferta laboral; y la otra es que este año se incorporaron los egresados de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami), tengo diez egresados de ahí que están compitiendo”.Misiones está muy bien ubicada en relación a las residencias, tanto en la parte monetaria como en la formativa. Tenemos muchos egresados de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) que vinieron para acá sin ser misioneros porque les gusta cómo está montado el Madariaga.El 1 de octubre tienen que comenzar a desempeñarse en sus funciones, remarcó Mattivi, y serán destinados al hospital de Pediatría Fernando Barreyro, al hospital Carrillo, y al Samic Eldorado y también el Samic de Oberá y al de Puerto Iguazú.“Este año tenemos residencias en el sector privado, en el Instituto San Lucas, para hacer residencias de Diagnóstico por Imágenes”.En la actualidad, los residentes de las especialidades básicas perciben un neto de 39 mil pesos y las post-básicas, 43 mil. A esa cifra hay que sumar los bonos o adicionale otorgados en el contexto de crisis sanitaria.