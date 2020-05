Se habilitan desde hoy visitas familiares en toda la provincia

Sábado 30 de mayo de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

“Se habilitan en el ámbito territorial de la provincia la realización de reuniones familiares, hasta un máximo de 5 personas presentes en el mismo momento en el domicilio respectivo”. Así plantea con claridad el protocolo de seguridad, higiene y prevención de reuniones familiares, cuya resolución número 3811, fue elaborada de manera conjunta por los ministerios de Gobierno y de Salud Pública de Misiones. Las citadas reuniones, que podrán comenzar desde hoy, se realizarán en forma posterior solamente los días sábados, domingos y feriados, entre las 9 y 18.

Una de las medidas requeridas para circular es bajar la aplicación Misiones Digital, que ya tiene a la fecha 60.000 descargas, muchas de ellas utilizadas para salir a caminar, circular o como en este caso, para ir de visita familiar.

El ministro Marcelo Pérez había dejado aclarado que se trataba de una nueva experiencia piloto.

Ahora en la resolución 3811, se señala que en caso de resultar exitosa la prueba en los siguientes días se habilitarán con un número mayor de personas, en forma progresiva y de acuerdo a los índices que se vayan dando en cuanto a los casos positivos del Covid-19 en Misiones.

Será la Policía de la provincia la encargada de desplegar los operativos de control y fiscalización de la implementación y cumplimiento del protocolo.

De observar algún incumplimiento, darán intervención a la Justicia Federal competente y se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial 74/20, Registro del Ministerio de Gobierno, según la resolución firmadas por los ministros de Salud, Oscar Alarcón y Marcelo Pérez.

Fue justamente este último funcionario provincial, quien el último jueves, había detallado a El Territorio la cantidad total que podrán permanecer en un hogar como también algunas de las exigencias para circular.



Sobre las reuniones

Las reuniones familiares autorizadas por la actual norma están limitadas a grupos familiares de cercanía en cuanto a la situación geográfica. A su vez recomiendan evitar que se trasladen los mayores de 60 años. Para este tipo de reuniones, no hay limitaciones en cuanto al número de DNI. Se aclara que las reuniones familiares deberán realizarse en domicilios particulares, y de esta forma quedan prohibidos los encuentros en espacios públicos o sitios de alquiler como salones o campings. Dejan aclarado que no podrán realizarse reuniones sociales que no sean familiares. Tampoco la autorización incluye festejos o eventos sociales públicos o privados que no sean familiares. Recomiendan que la reunión se realice en un espacio abierto o con adecuada ventilación, además de recordar que no podrá haber más de cinco personas reunidas en el mismo domicilio.



No están habilitados

En la resolución se deja aclarado que no podrán ser parte de estos encuentros los que presenten cualquier tipo de sintomatología compatible con el virus del Covid-19, como fiebre, tos seca, disnea (ahogo o dificultad para respirar), congestión nasal, astenia (cansancio), mialgias (dolores musculares) odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato) y ageusia (perdida del gusto), cefaleas o diarreas. Estos deberán seguir los protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria.

Tampoco podrán trasladarse a visitar familiares quien haya estado en contacto en los últimos 21 días con quienes hayan presentado los síntomas indicados. Tampoco los que hayan estado en contacto con pacientes confirmados de virus Covid-19 o que se encuentren en la espera del resultado de un test por el virus.

El rol del municipio

En cuanto a la tarea del municipio, en la resolución se detalla que están facultados a controlar, en forma concurrente con la Provincia el cumplimiento de lo dispuesto en el actual decreto.