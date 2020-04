Se fue el ministro de Justicia y se agudiza la crisis política en Brasil

Sábado 25 de abril de 2020

Ex presidentes cuestionaron a Bolsonaro El expresidente brasileño Lula Da Silva advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus trajo aparejada también la vuelta de “la pesadilla del hambre” en los países de América Latina.

Para el líder del Partido de los Trabajadores, es necesario “mejorar la calidad de vida” de los pueblos latinoamericanos como contracara a “los gobernantes insensibles que tratan a los seres humanos como si fuesen números”, lista en la que incluyó al presidente Jair Bolsonaro. Sobre él, opinó además que estuvo más pendiente de escuchar los consejos de Estados Unidos más que de combatir la pandemia del coronavirus y pidió que se abra un proceso de impeachment en su contra para que se juzgue su accionar. Por su parte, otro ex presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pidió la renuncia del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. “El presidente está cavando su tumba.

Que renuncie antes de ser renunciado. Que nos ahorre de, además del coronavirus, tener un largo proceso de impeachment”, señaló en redes sociales el ex jefe de Estado y uno de los líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El ministro de Justicia de Brasil, el ex juez Sérgio Moro, renunció al cargo provocando un terremoto político que puede terminar en un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, al que acusó de varios delitos, entre ellos intentar interferir en investigaciones de la Policía Federal en curso contra sus hijos.Es el momento más crítico del gobierno de Bolsonaro, sobre todo por el peso que tiene la figura de Moro, el juez que comandó la Operación Lava Jato y puso en prisión en 2018 al líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, cuando lideraba ampliamente las encuestas de intención de voto, y que ahora se perfila como una figura presidenciable para 2022.“Cuando asumí me prometieron carta blanca para actuar pero el presidente quiso interferir en el trabajo de las investigaciones de la Policía Federal”, acusó ayer Moro, cuya salida se dio porque Bolsonaro echó sin consultarlo al titular de esa fuerza, el comisario Mauricio Valeixo.Moro fue convocado por Bolsonaro para obtener el apoyo de las clases medias que se levantaron contra el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula por el escándalo de Lava Jato, y esa representación ahora se ha caído del gobierno.La salida de Moro se produjo ocho días después de la del ministro de Salud, Luiz Mandetta, quien recomendaba el distanciamiento social para enfrentar la pandemia, cuya conducción fue marcada por el negacionismo por parte del jefe del Estado.De todos modos, el ultraderechista Bolsonaro mostró fuerza interna cambiando al jefe de la Policía Federal para obligar a Moro a renunciar. Lo mismo había hecho con Mandetta.Asimismo, Moro reconoció que hizo un acuerdo para que Bolsonaro le pagara la pensión de por vida a su familia debido a que debió dejar 22 años de magistratura para asumir el cargo.Moro contó que el presidente le pidió desde fines de 2019 cambiar a la cúpula de la Policía Federal.Carlos, Eduardo y Flavio, concejal, diputado y senador, los hijos del mandatario, tienen investigaciones abiertas por diversos niveles de la justicia, por corrupción y divulgación de fake news.En horas de la tarde de ayer, el presidente Jair Bolsonaro criticó a su ahora ex ministro de Justicia. “Moro tiene un compromiso consigo mismo y su ego y no con Brasil”, expresó el mandatario en un mensaje público desde el palacio de Planalto.También develó que el reconocido juez le habría pedido una plaza en el Tribunal Supremo de Justicia a cambio de aceptar la salida del director de la Policía Federal.En este contexto, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió anoche a la Suprema Corte del país una autorización para investigar las denuncias del ex ministro de Justicia Sérgio Moro contra el presidente, Jair Bolsonaro, por obstrucción de la justicia y falsificacion de un decreto.Entretanto, la Bolsa de Valores e San Pablo cayó 7 por ciento al momento de la renuncia mientras que el dólar se disparó un 3,4 por ciento, cotizado a 5,71 reales, el mayor valor desde la instalación del Plan Real de 1994, una devaluación en lo que va de 2020 cercana al 40 por ciento.