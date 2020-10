Se estrena docuserie sobre el caso García Belsunce - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

“Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, serie documental sobre el emblemático Caso García Belsunce que cautiva a la opinión pública desde hace 18 años, estrenará en Netflix el próximo 5 de noviembre con material inédito, el testimonio de sus protagonistas, y “con muchas preguntas y algunas respuestas”, según adelantaron a Télam sus creadores.“Todas las partes han hablado o han tenido la oportunidad de participar, hemos contactado al 95 por ciento de los involucrados directos en el caso”, explica Vanessa Ragone, prolífica productora cinematográfica, ganadora del Oscar por “El secreto de sus ojos” y ‘showrunner’ de la serie, que contó con el documentalista Alejandro Hartmann como director.En cuatro episodios de 47 minutos, “Carmel…” invitará a reflexionar sobre la pregunta que resonó en la prensa como pocos casos policiales de la historia argentina: ¿Quién mató a María Marta García Belsunce en su casa del barrio cerrado de Pilar el 27 de octubre de 2002? Socióloga y vicepresidenta de la fundación Missing Children Argentina, García Belsunce apareció muerta en su bañera en lo que se creyó había sido un accidente doméstico; sin embargo, más de un mes más tarde se comprobó que había sido asesinada de cinco balazos en el cráneo. Una víctima de alta sociedad, giros dramáticos, errores en la investigación y varios integrantes de la familia pronto sospechados de matarla o encubrir el crimen, son algunos de los elementos de una trama más atrapante que la de cualquier thriller hollywoodense.“Siempre nos fascinó mucho el caso y le dábamos vueltas si era para una ficción o si era para un documental”, recuerda Hartmann sobre el estado germinal del proyecto, cuando apenas era una idea en su cabeza y en la de la guionista Sofía Mora.Con el auge en los últimos años de las docuseries del estilo “true crime story” -”Tiger King”, “Wild Wild Country” o “Making a Murderer”, por citar algunas de los mejores disponibles en Netflix-, la duda se despejó.“En más de una oportunidad pensé en hacer una ficción, pero lo descartaba porque me parecía que no era el lugar adecuado. Había algo en la naturaleza y la complejidad de los personajes que me daba la impresión de que no iba a funcionar”, apoya Ragone.Producida por Haddock Films, “Carmel…” mostrará material probatorio nunca difundido y el testimonio de figuras clave del caso, entre los que se cuenta el viudo de María Marta, además de condenado y luego absuelto por el crimen, Carlos Carrascosa; el fiscal Diego Molina Pico y familiares como Irene Hurtig, John Hurtig y Horacio García Belsunce, entre otros.