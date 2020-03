Se dispara el interés por el mercado del oro

Lunes 30 de marzo de 2020

El oro es uno de los valores refugio tradicionales, muy apreciado por los inversores en las crisis. Y durante la pandemia de coronavirus, con efectos descomunales en la economía, las marcas especializadas en la venta física del metal precioso no dan abasto con los pedidos. A tal punto que los clientes con prisa podrían tener dificultades en conseguir lingotes, al menos a corto plazo. “El teléfono no para de sonar” y “los pedidos se han disparado”, declaró a la agencia AFP Alessandro Soldati, director de Gold Avenue, el distribuidor oficial del grupo Pamp, líder mundial en metales preciosos.En tres semanas, con la propagación de la pandemia, la compañía superó el número de ventas realizadas en el último trimestre de 2019. La mayor parte de los pedidos se hacen en línea, “tenemos todas las herramientas para satisfacer esta creciente demanda”, asegura Omar Liess, presidente de la junta directiva de la compañía, con sede en Suiza. Por el momento, la principal dificultad es la logística para garantizar las entregas porque muchos vuelos han sido anulados. Sin embargo, los clientes tienen la posibilidad de guardar las monedas y lingotes en cajas fuertes dado que las empresas especializadas en la venta de oro acostumbran a ofrecer soluciones de almacenamiento. Aquellos que prefieran guardar el metal amarillo en casa, deberán armarse de paciencia. “Debido al volumen de pedidos, hay que contar con plazos de envío de más de quince días hábiles”, advierte en su página web la empresa JM Bullion, con sede en Estados Unidos. Por ahora no hay escasez de oro, con la excepción de las monedas recién acuñadas, que es imposible encontrar desde hace dos días y cuya existencia es “limitada” en comparación con otros productos más caros.