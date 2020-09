Se dieron a la fuga abandonando una carga de cigarrillos con un valor de medio millón de pesos  - El Territorio Misiones

El hecho involucró a un vehículo utilitario marca Citroen dominio, color blanco, a quien se le realizó la señalización correspondiente a los fines que disminuya la velocidad y estacionará el rodado para realizar la identificación correspondiente.En ese momento el conductor del automóvil realizó maniobras zig-zag, ingresando mano contraria de circulación emprendiendo una veloz huida. Ante la actitud sospechosa del conductor los uniformados dieron inicio a un seguimiento, no logrando que el chófer obedeciera las órdenes. Al llegar a una zona poblada a la altura del kilómetro 90, ingresan por un camino terrado, luego de recorrer unos cuatro mil metros, el vehículo disminuye la velocidad, se abren las puertas del conductor y acompañante.De acuerdo a lo informado por fuentes policiales en ese instante salen dos personas masculinas, aún estando el auto en movimiento y corriendo ingresan a una zona de monte. El automóvil impacta con un montículo de tierra, fue entonces cuando a simple vista se observan en el interior del rodado siete bolsas negras de consorcio.Antes de trasladar el vehículo a una zona más segura y de no lograr dar con los fugitivos, los efectivos, ya en la comisaría y frente a testigos realizaron el conteo de siete cajas de cigarrillo marca Eight de origen Paraguayo sin el aval aduanero correspondiente teniendo cada caja cincuenta gruesas de cigarrillos. El aforo haciende a los cuatrocientos noventa mil pesos.