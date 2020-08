Se define la situación de Gaby Leal a dos meses de su juicio

“Nos angustia que pueda volver a fugarse”

El juicio contra Gaby Leal llega este año después de un largo tiempo de espera, con recursos y planteos que dilataron el proceso. En ese camino de espera y lucha, se encuentran los familiares de Fraire, quienes aguardan con expectativas el inicio del debate, pero a la vez temen que el último implicado que debe responder por el hecho acceda a la excarcelación a tan poco tiempo del juicio al que tanto costó llegar. “Estamos pasando momentos de angustia con el hecho de pensar que esta persona pueda fugarse por segunda vez a tan sólo unas semanas del juicio. Liberarlo teniendo todos los antecedentes que tiene me parece que es algo inconcebible”, expresó Florencia Fraire, la hermana menor de la víctima en diálogo con El Territorio. Y, en esa línea, agregó que “estamos intentando que todos se hagan eco de nuestro pedido de justicia que ya lleva 18 años. Queremos justicia para nuestro hermano, para toda la familia y para poder seguir adelante. Esto es algo que te modifica tanto que en algún momento es como que te pone en stand by. A mi hermano no me lo van a devolver nunca, pero en cierta forma el juicio servirá como para cerrar una etapa y para que mi hermano pueda descansar en paz”.