Se contagió de Covid el único cardiólogo de la localidad - El Territorio Misiones

Lunes 12 de octubre de 2020

La de Sergio Peter es la historia de un héroe anónimo, uno de los tantos que hicieron aparición en la pandemia. Sergio tiene 51 años, nació en Chaco, pero se crió en la ciudad de Santa Fe y trabaja como cardiólogo en Ceres, una localidad del noroeste de la provincia. A pesar de ser diabético, un factor de riesgo, se negó a la desafectación laboral y siguió trabajando porque había quedado como único cardiólogo de un municipio de 25.000 habitantes en el que el 60% de la población no tiene obra social.Por distintos episodios de la cuarentena, los otros especialistas quedaron varados en localidades vecinas. “Es que la gente no dejó de infartarse; tuve que seguir, moralmente estaba obligado”, narró. Sabía que trabajar era estar expuesto, y corría el riesgo contagiarse. Si bien había tomado todas las medidas de precaución en sus dos consultorios, su disciplina requiere acercarse y tocar al paciente. Peter cree que así fue como se contagió de un asintomático, ya que no pudo encontrarse nexo epidemiológico con contactos positivos, y ninguna persona que haya tratado tuvo síntomas.