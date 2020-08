Se conocieron los chats entre Darío Nieto y el ex presidente - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

La Justicia recuperó parte del material que se encontraba en el teléfono de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, quien eliminó chats sensibles como el de Silvia Majdalani y Susana Martinengo, y buena parte de lo reestablecido tiene que ver con la figura del ex presidente, quien estaba al tanto de todo lo que sucedía con la causa del espionaje que, ya indudablemente, lo involucra de lleno.El 25 de junio a las 11.42, apenas minutos antes de ser allanado por la Policía, Nieto le escribió un mensaje a Mauricio Macri: “Buen día, Mauricio. Necesitaría comentarte algo por el otro teléfono cuando puedas, por favor”.Instantes después, Nieto se encerraría en su auto para evitar que los efectivos pudieran avanzar en el procedimiento, y sólo abrió después de eliminar mensajes y de enviar algunos otros: a su abogado Gervasio Caviglione Fraga, y al ex ministro de Justicia, Germán Garavano: “Me están allanando, me están deteniendo”, le escribió.Pero eso no es todo, porque también se conoció que, a través de mensajes, Nieto le advirtió a “Mauricio” la necesidad de instalar un relato ante el creciente escándalo por el espionaje. Ahora se suman otros de las semanas anteriores, que prueban que Nieto y Macri estaban preocupados por la necesidad de crear un argumento ficticio para desligarse de la causa que los tiene cada vez más comprometidos.El 8 de junio, Nieto le escribió en su bloc de notas un mensaje donde le advierte a Macri que tanto Cristina Kirchner como Santiago Cafiero se habían hecho eco de la denuncia por espionaje, por lo que entendía que era momento de salir a “instalar que hay una persecución” en su contra: “Buen día, Mauricio. Esto publicó CFK recién. Sumado a su saludo de ayer por el día del periodista, en el que también te acusa de espionaje, y las críticas de Cafiero del fin de semana, creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político judicial cuyo único objetivo es distraer la atención de la situación social y económica de Argentina”, escribió.“Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)”, le escribió Nieto al ex presidente. Todos los mensajes se encontraban en el bloc de notas de Nieto, que escribía previamente allí lo que después mandaba por WhatsApp, y “fueron recuperados gracias a la actividad de extracción forense practicado sobre dicho dispositivo”.