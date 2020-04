Se confirmaron siete nuevas muertes y el número escaló a 53

El Ministerio de Salud confirmó en su último parte oficial (de ayer por la noche) cinco nuevas muertes por coronavirus y el total de víctimas fatales en todo el país asciende a 53.

La cartera sanitaria había informado el domingo por la noche que eran 46 los fallecidos por el Covid-19 en el país, pero luego se sumaron dos fallecidos (informados en el parte matutino de ayer), por lo que el número de decesos aumentó a siete en las últimas 24 horas.

Además, según el parte de anoche, también hubo 74 nuevos casos positivos, elevando el total de infectados a 1.628 en Argentina.

Del total de esos casos, 718 (44,1 por ciento) son importados, 563 (34,6 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 175 (10,75 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Los fallecidos de ayer son todos hombres, tres de ellos residentes en la ciudad de Buenos Aires (Caba), de 75, 67 y 77 años; un hombre de 68 años residente en la provincia de Neuquén y otro de 83 años residente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera el Amba (Ciudad y Conurbano de Buenos Aires) sigue siendo el mayor foco de contagio y de muertes en Argentina. La Capital Federal tiene 456 contagiados y 12 muertes, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 409 contagios y 20 muertos.

Los otros tres grandes focos en los que se propagó el coronavirus son Santa Fe, con 184 contagiados y una muerte, Córdoba con 146 casos y dos muertes y Chaco con 119 contagios y 7 muertes.

En cuanto al parte discriminado del Ministerio de Salud, se informó que de los diagnosticados con coronavirus de ayer, 12 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 17 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 7 Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en La Rioja, 1 en Mendoza, 6 en Neuquén, 2 en Río Negro, 1 en San Luis, 8 en Santa Fe, 6 en Santiago del Estero, 2 en Tierra del Fuego y 5 en Tucumán.

En tanto, no se reportaron casos en Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan y Santa Cruz.

Por el momento no se registran casos en Catamarca, Chubut y Formosa. Además, el Ministerio de Salud aclaró que “aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia fueron contabilizados por provincia de carga”.

A la fecha, el total de altas es de 325 personas. 218 son altas transitorias y 107 definitivas, mientras que el total de casos descartados, por laboratorio y criterio clínico/ epidemiológico, asciende a 8.508.



Tratamiento en Córdoba

El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trabaja en el desarrollo de un fármaco inyectable con anticuerpos contra el coronavirus, creado a base de la proteína gammagoblulina que se extrae del plasma, para favorecer al tratamiento y mejora del paciente enfermo.

Fernández: “La cuarentena no se termina el domingo”

A cinco días de terminar la primera etapa de la cuarentena, Alberto Fernández anunció que no se terminará este domingo, pero sí se permitirá la vuelta al funcionamiento de determinados sectores. “No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”, expresó anoche el presidente en declaraciones a TN. “Hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo, estamos sintiendo que estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado”, agregó.

Fernández comentó que esta tarde mantendrá una teleconferencia con todos los gobernadores “para ver en qué lugar estamos y cómo podemos avanzar”. Por otra parte, propuso a la Unión Industrial Argentina, a la CGT y la Cámara Argentina de Comercio “hacer entre las tres instituciones más el grupo de expertos que nos asesoran en materia de infectología, para ir tomando decisiones en conjunto porque lo peor que podría pasar es que con esta idea de algunos de que hay que alimentar a la economía, terminemos enfermando a los argentinos”.

“A esos que siempre se quieren apresurar, que quieren avanzar y resolver todo, les digo que si en una fábrica entra una persona con coronavirus, lo que seguramente ocurrirá es que va a enfermar a sus compañeros y tendremos un problema mucho mayor”, ejemplificó.

Sobre las clases, el mandatario declaró que “seguro no van a volver”. En ese sentido explicó que “hay que cuidar que el transporte público no se llene de gente porque es el canal ideal de contagio. Hay que hacer que el tránsito de personas en la calle y en transportes sea mínimo”.

“Tenemos que tratar de recuperar nuestras vidas poco a poco, la actividad económica tuvo un enorme costo por todo esto, eso es cierto, pero lo que hay que ver es qué queremos privilegiar, si que la economía empiece a moverse o que la gente no se infecte. Yo elijo cuidar a los argentinos y que no se enfermen”, insistió Fernández.

“Cuanto más extendamos la cuarentena, más tiempo tendremos para equiparnos”, valoró.

Sin embargo, evitó ser triunfalista sobre los resultados obtenidos: “A mí no me gusta cantar victoria porque estamos muy lejos. Además entendamos que lo que estamos haciendo es hacer más lento el contagio para poder atenderlo, pero vamos a pasar momentos dolorosos y seguro más difíciles. Tenemos que ser conscientes de eso y por eso no hay que relajarse”.

Sobre las medidas tomadas para mitigar el impacto en la economía, el presidente aseguró que “la preservación de la empresa y del trabajo es central porque va a haber un día en el que esto pare y la vida seguirá”.

El director de Responsabilidad Social y Comunicación del Laboratorio de Hemoderivados, Sergio Oviedo, explicó a Télam que el fármaco busca generar anticuerpos para atacar, y en lo posible matar al virus, y aclaró que no se trata de una vacuna que tiene la función de inyectar el virus para que genere sus propios anticuerpos.