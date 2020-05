Se celebró el Día mundial contra la homofobia

Lunes 18 de mayo de 2020

Como cada año desde 1990, ayer se celebró en el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia con el fin de denunciar la violencia y exclusión de la que son víctimas los integrantes de la comunidad LGTBI, una de las poblaciones más vulnerables del mundo.Sin embargo, cabe recalcar que han sido los mismos integrantes de este colectivo quienes piden que se evite utilizar la palabra ‘fobia’ para referirse a esta fecha inspirada por una acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ya que no es únicamente ‘rechazo’ lo que reciben, sino también ‘odio’.El 17 de mayo, conocido en muchos países por sus siglas en inglés ‘Idahot’ (International Day Against Homophobia and Transphobia), también es una celebración de la diversidad sexual y de género tan presente en nuestra sociedad.Así, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia tiene la finalidad de manifestar su rechazo a los actos de discriminación y violencia hacia las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Además de promover y concienciar sobre la importancia de la igualdad de sus derechos.El 17 de mayo fue seleccionado como el Día Internacional contra la Homofobia debido a que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de su ‘Clasificación Internacional de Enfermedades’ en la que figuraba como afección mental.Además, con el correr de los años quedó demostrado que la bifobia, opresión y odio contra los bisexuales, es una de las problemáticas que enfrente el colectivo LGTBI y, por lo tanto, en el 2015 se la añadió dentro de esta campaña.