Se busca mayor industrialización y accesos ágiles a planes forestales

Jueves 23 de julio de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Fondos para innovación y tecnología Durante la videoconferencia y en presencia de todos los sectores, se detalló un plan de inversión para este año en Misiones de 160 millones de pesos para la continuidad del Centro Tecnológico de la Madera en Aristóbulo del Valle. Se añade el Centro de Diseño para la Madera, en un convenio con la Facultad de Artes y Diseño de Oberá y equipamiento de un laboratorio de ensayos físico mecánico y químico de la madera. A estos tres proyectos de innovación y transferencia de tecnología mediante el conocimiento forestoindustrial se suman las ampliaciones creando el ala de remanufactura del Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo y el Vivero de Alta Tecnología, constituyendo el centro de extensión y capacitación vivero modelo de Dos de Mayo, cuyo beneficiario es la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo, que en el presente año aloja una producción de 100.000 plantines forestales de eucaliptos para el Plan Leña renovable y 50.000 plantines de especies forestales nativas. Además se implementará en el presente año una línea de crédito blando para emprendimientos foresto industriales desde el vivero a la industria forestal mipyme por alrededor de 60 millones de pesos.

Las fortalezas y debilidades del sector

Desburocratizar, simplificar y agilizar los diversos planes que favorezcan al sector, sumado a una mayor industrialización, representaron algunos de los compromisos asumidos por el gobierno provincial y referentes de la región y la nación. Fue en el encuentro donde quedó constituida la Mesa Forestal en Misiones. “Una situación que me da vergüenza, es que se están aprobando planes de 2009”, dijo Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Forestoindustrial, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación.Como muestra del importante retraso que tienen algunos planes forestales, detalló que hay unos 54.000 de estos planes de incentivo “que están dando vueltas” y que nunca se giraron los fondos a los forestadores. Es decir, desde hace once años la burocracia viene desalentando a cientos y miles de empresarios de Misiones y del país, que habían apostado a las plantaciones forestales mediante la ley de promoción 25.080.Sólo en el caso de Misiones, hay unos 1.301 expedientes de planes forestales, de los cuales 357 están en análisis y a otros 864 les falta documentación, detallaron.El subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto, especificó a El Territorio la situación en que se encuentra el millar de planes presentados desde la provincia. Algunos ya en archivo o ya pagados, que se elevan a 65, archivos en baja 11 -son las que no están para seguir en gestión- y en tránsito 864, que tienen alguna observación y es el mayor número.Se añaden los beneficios fiscales (13) que están en análisis y 52 para su aprobación, entre otros. “Se podrá revisar y acercar si existen falta de documentos de forestadores o profesionales o verificar si las observaciones ya han tenido respuesta, sin que aún se integre al expediente”, detalló Gauto.Consideró que lo de la primera reunión de ayer representó un gran avance, “porque estamos trabajando en un análisis conjunto de base de datos que nos dará información para los próximos meses para ir informando a los forestadores”.“Vamos a arrancar con un cambio de resolución que sea más simple y a medida que tengamos plata que sea más rápido el pago”, afirmó Maradei, quien asumió en reemplazo de Nicolás Laharrague.La buena noticia es que hay 59 millones de pesos destinados a Misiones y otros 40 millones ya firmados, según detalló Maradei.En la misma sintonía, el gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, afirmó: “Esta debe ser una mesa ejecutiva de resolución. Tenemos que asumir la responsabilidad como provincia de poder reunir la documentación necesaria para que todos los planes y programas lleguen lo más limpio posible a las mesas de decisiones donde se hacen los reembolsos”.A su vez, asumió el compromiso de la provincia “de desburocratizar los trámites que generen un retraso”.No obstante, aclaró que “todos los programas y planes que vengan al sector industrial y gremial van ser abordados con la misma seriedad y en un tiempo de resolución”, dijo el mandatario provincial al dejar inaugurada ayer por videoconferencia la Mesa Forestal Misiones, integrada por 18 entidades del gobierno provincial y 20 organismos regionales y nacionales.El gobernador también habló sobre el compromiso ambiental “es una oportunidad histórica de saldar deudas, pero a su vez de generar mayor sustentabilidad en el cuidado del medioambiente”.Reiteró que la idea de que “todo vaya más rápido, para lograr ejecutividad y rapidez. Nosotros, desde el arco político e institucional público, vamos a interactuar permanentemente con el sector privado de manera eficaz”.Anticipó además el mandatario provincial que esta semana se estará abonando el 50% del reintegro de exportación a seis empresas forestales y en agosto el otro 50%. Se abonarán más de 12 millones de pesos. Al respecto, también se comprometió a trabajar para que los reintegros se den en tiempo y forma.En esta primera reunión estuvieron presentes, además del gobernador -que presidió la reunión-, los ministros de Hacienda, Adolfo Safrán; del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala; el director del Instituto Forestal Provincial (Infopro), Hugo Escalada; y el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto, además, como se dijo, del director nacional de Desarrollo Forestoindustrial y diversos referentes del sector forestal, como también del sindicatos, en cuya representación habló el secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime), Domingo Paiva.Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina Industria de la Madera y Afines (Faima), durante y al finalizar el encuentro por videoconferencia destacó la importancia de la creación de esta mesa forestal, “para dar continuidad y seguimientos de los temas”.Entendió que “fue positivo” y que los resultados se verán a medida que se vayan concretando los encuentros. Es una luz que nos da esperanza al sector”, enfatizó.La Mesa Forestal Misiones será un espacio de debate sobre sustentabilidad, logística, competitividad, cuestión ambiental y mercado, entre otros temas.Se explicó desde la provincia que el objetivo es consolidar un esquema unificado que articule transversalmente a toda la cadena de valor y a los sectores públicos y privados que intervienen en el proceso productivo de la madera.El subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto detalló a El Territorio, un pequeño resumen con fortalezas y debilidades del sector. “Hay menos de diez industrias en crisis; otras 40 exportan sostenidamente y decenas de pequeños aserraderos están abasteciendo a un mercado interno en recuperación”.Explicó que los forestadores en crisis llegaron a esa situación “por los bajos precios y de ecuación insustentable a la hora de forestar, mientras las industrias en general están con muy buenas rentas”.Indicó que muchas industrias forestales “son modelo de cumplimiento fiscal y de gestión ambiental y muchas pequeñas son deudoras crónicas e injustas en la retribución del trabajo por la informalidad y deficitarias en higiene y seguridad laboral”.Gauto detalló que el patrimonio y el mercado forestal se conforma con fuertes contribuciones del Estado, es el único sistema productivo que posee leyes de promoción y financiamiento del stock y patrimonio forestal, constituido por más de dos décadas de permanencia y rumbo a la tercera.Explicó que existen nichos de oportunidades de mercado con garantía y financiamiento del Estado, como son las viviendas sociales de madera o los contratos de largo plazo y en moneda dólar para la generación de energía renovable a partir de la biomasa forestal.Destacó que los emprendedores forestoindustriales de Misiones, están asentados sobre un piso de innovación y desarrollo, “dado en el sistema de formación, investigación y extensión del sistema educativo de nivel medio y de grado”.Ello además de fortalecer la gestión productiva, tecnológica y de mercado, “donde contribuyen desde las ciencias tecnológicas directas como las forestales, las ingenierías industriales y la robótica; puntales todas del enclave tecnológico forestoindustrial misionero”, observó Gauto.