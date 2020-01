Se analiza su promulgación; el Soberbio con nueva ordenanza tributaria

Miércoles 8 de enero de 2020 | 13:59hs.

El Concejo Deliberante de El Soberbio sancionó en la noche del último martes, la ordenanza tributaria que regirá en este año 2020 y cerca del mediodía de este miércoles se aprestaba a elevarla al Ejecutivo Municipal, que tendrá diez días para vetarla o promulgarla.





Desde el legislativo señalaron que “se trata de premiar al que está al día” y hay otros municipios que solicitaron el formato de la misma. Si se paga antes del 20 de cada mes y se encuentra al día tiene un descuento de un 30%; si el contribuyente desea pagar por el año antes del 15 de febrero, a ese 30% se agrega un 20% más, lo que representa un descuento del 50%".





Entre los puntos más relevantes del instrumento, se puede mencionar, los jubilados tendrán un 50 por ciento, se beneficia a ex combatientes de Malvinas que están exentos al igual que soldados bajo bandera que también tienen beneficios.





En cuanto a las licencias de conducir, en otros municipios si el contribuyente no está al día, no puede gestionarlo, en cambio en El Soberbio, por más que tenga deudas puede acceder pero por un año y no accede a los descuentos. En tanto los contribuyentes que presenten libre deuda tendrán un descuento del 40.

Consultado sobre la ordenanza tributaria, el intendente Roque Soboczinski señaló que "el año pasado hubo una inflación cercana al 60%, por lo tanto vamos a estudiar y si se puede promulgarla".