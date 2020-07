SE AGOTA LA PACIENCIA

Viernes 31 de julio de 2020

Por eso, y después de largos meses de perfil bajo y no golpear las puertas del Ministerio de Salud, hoy el panorama es otro: o vuelven los entrenamientos y los partidos o se puede terminar la plata de la TV.

“Tendremos que bajar la persiana”, aseguró Verón El presidente de Estudiantes (LP), Juan Sebastián Verón, habló sobre el difícil momento que vive el fútbol argentino ante la falta de autorización del gobierno nacional para reanudar los entrenamientos y la competencia. La Bruja se mostró crítico de la AFA y de las declaraciones de Carlos Tevez que en los últimos días dijo que no era el momento de volver a entrenar. “Los que antes creían una insensibilidad hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes”, dijo Verón. “Hoy hay que mantenerse en línea con lo que se decida. Pero esto se dilató muchísimo y es una decisión que tendría que haberse tomado antes”, señaló la Bruja. “Si no volvemos, la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles, bajamos la persiana y el año que viene vemos. Pasa por ahí el tema”, cerró. En la misma sintonía, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, remarcó: “Honestamente no veo motivo que nos impida entrenar, la prioridad es la salud pero hay menos riesgo que en una peluquería”.

Pasaron más de cuatro meses desde que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió toda actividad para alinearse con el gobierno en esta cuarentena obligatoria que ya pisa el día 134. La decisión fue inamovible hasta la fecha, aunque las presiones y los intereses para la vuelta a la actividad hacen que la cuerda gobierno-AFA se tense más de la cuenta.La situación ya no puede sostenerse más y los próximos días serían importantes para la vuelta a los entrenamientos. Ayer fue postergada nuevamente una reunión entre el presidente de AFA, Claudio Tapia, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. La información fue cambiando respecto a la realización de la cumbre: estaba suspendida, después se mencionó que seguía en pie y, anoche, se conoció que finalmente no se realizará.Debido a que la situación no cambió en cuanto a la pandemia (ayer se agravó), la reunión programada para hoy se canceló y, más aún. Así las cosas, todo hace pensar que en los próximos días habrá novedades solamente para los equipos que juegan la Copa Libertadores. Aunque lo único cierto es que las posturas están tomadas.El presidente Alberto Fernández sugirió ayer “ser muy cuidadosos” al momento de evaluar la posible vuelta del fútbol.“Tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos. No es un problema centralmente de los clubes, que seguramente tengan sus intereses. El fútbol es un negocio porque mueve dinero, la televisión, todo eso lo entiendo. Pero hay que ponerse en la cabeza y el cuerpo del jugador que tiene que volver a su casa y vivir con sus padres con esos miedos encima”, razonó el presidente en diálogo con Radio con Vos.Para argumentar su postura, Fernández evocó una charla que mantuvo con el técnico de River, Marcelo Gallardo, a quien definió como “una persona honorable, con una cabeza distinta en el fútbol”.“Le pregunté por qué River se había opuesto tan tempranamente (no se presentó a jugar con Atlético Tucumán en la fecha previa a la suspensión de los torneos) siendo que un partido de fútbol, sin no tiene público, son 22 personas que juegan al aire libre en un campo de 10 mil metros cuadrados. ¿Cuál es el riesgo?”, interrogó.“Y me contestó que el plantel de River, en su gran mayoría, es de chicos muy chicos, jóvenes que viven con sus padres en barrios del Gran Buenos Aires y la única preocupación que tienen es que si se llegan a contagiar, pueden contagiar a sus padres. Son ellos los que no quieren arriesgar y tienen razón”, reveló.“Entonces me pregunto: a ese chico que siente eso, ¿tenemos que exigirle que vaya a jugar un partido de fútbol en el epicentro de la pandemia? Porque ahora el epicentro está en América del Sur”, continuó.Finalmente, no quiso ahondar sobre la posibilidad de que los equipos argentinos jueguen partidos en Brasil cuando se reinicie la Libertadores a partir del 15 de septiembre, como determinó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).“Tenemos que entender que estamos en una pandemia y que al cruzar la frontera hay que ver la cantidad de focos de infección que existen, por ejemplo en Brasil. Hay que verlo con los números, no quiero hablar más para no molestar a nadie”, concluyó.Los que esperan novedades inmediatas son la Conmebol, los clubes que participan en ella y la televisación.Precisamente fue Conmebol quien ejerció la mayor presión cuando el pasado 10 de julio comunicó que la vuelta de la Libertadores será el próximo 15 de septiembre. En la copa hay cinco clubes argentinos involucrados que esperan volver al ruedo la próxima semana.Boca es uno de esos y, ayer, el club remarcó la ‘necesidad imperiosa’ de retornar a los entrenamientos. “Teniendo fecha de regreso a la competencia oficial, el cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos bajo todos los protocolos que se requieran”, aseguraron en el Xeneize desde las redes sociales del club.Durante abril, mayo junio y julio los pagos de la TV fueron el principal ingreso de muchos clubes argentinos. Para algunos, el único. Para otros, una ayuda importante para sostener los contratos de los futbolistas. Lo mismo ocurrirá en agosto, aunque desde Turner y Fox/Disney ya le avisaron a la AFA y la Liga Profesional que el fútbol debe que volver en septiembre porque las empresas tienen que volver a cobrar el pack fútbol (hoy no se paga) para facturar.De acuerdo a un informe publicado por el diario La Nación, la continuidad de pagos llegó de la mano de una negociación que le abrió una gran puerta a las empresas para renovar el contrato que termina en 2027 por otros cuatro años, es decir, hasta 2031.De acuerdo a la información que pudo confirmar el sitio Toda Pasión con las empresas, el límite es septiembre. El fútbol tiene que volver, siempre bajo estrictos protocolos y sin público, para cobrar nuevamente el codificado de los partidos a través de los cableoperadores. “Esto es un negocio dentro de una industria que mueve millones y no puede seguir parado”, fue la respuesta contundente.En marzo, cuando se paró todo, un poco más de dos millones de personas pagaban el pack fútbol. Recuperarlo ahora no será tan sencillo, según estiman en las empresas, pero hay confianza en que la gente tendrá avidez por ver a sus equipos después de tantos meses.Con julio a punto de terminar, las empresas de TV le habrán pagado cerca de 1.800 millones de pesos a la AFA correspondientes a los derechos de abril, mayo, junio y julio. Con esto, Claudio Tapia se aseguró la tranquilidad de los clubes para esperar que pase la pandemia sin caer en un default. Pero algo tuvo que ceder a cambio porque la recaudación de Turner y Fox fue nula.Luego de varios meses de negociaciones con idas y vueltas, AFA y la nueva Liga Profesional aceptaron el pedido de la cláusula de posible renovación del contrato de 2027 a 2031, aunque esto tendrá que ser aprobado en agosto por el Comité Ejecutivo si la pandemia lo permite.Dentro de las negociaciones para conseguir los pagos, incluyendo agosto que obviamente todavía no fue cobrado, la Liga Profesional y la AFA prometieron agotar los esfuerzos para que los equipos puedan entrenarse a partir de agosto y jugar desde fines de septiembre.