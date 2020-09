Se activan - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

Por Pablo Lizarragadeportes@elterritorio.com.ar

El automovilismo es el único deporte que retomó sus competencias a nivel nacional y, luego de algunas dudas iniciales, ya completó su tercer fin de semana. Las principales categorías como el TC, Súper TC2000, TC Mouras, TC 2000, Fórmula Renault 2.0 y TC Pickup pudieron retomar y en algunos casos iniciar sus campeonatos que garantizará los campeones de la actual temporada, marcada por la pandemia.Luego de algunas dudas iniciales, los pilotos misioneros se van animando a retomar el ritmo de competencia. El primero fue Carlitos Okulovich con el Torino en el TC, luego llegó el turno de Rudito Bundziak en el TC Mouras y este finde se sumó Bruno Chiapella quien debutó en la Fórmula Renault 2.0.Y los nombres parecen no detenerse, ya que dentro de siete días volverá la actividad de la Rotax Bue, que tendrá en principio a dos misioneros confirmados: Francesco Grimaldi y Mairu Herrera Ahuad. En las próximas fechas se podría sumar el debutante será Renato Longarzo Skanata.Okulovich y Bundziak serían los dos únicos pilotos que estarían en dos categorías. Carlitos además del TC, tiene todo listo para seguir en el Turismo Nacional con el Chetta Racing. Mientras que Rudito, además del TC Mouras, seguirá en la Clase 3 del Turismo Pista, que seguirá su campeonato el 18 de octubre. Justamente el miércoles el piloto de Iguazú realizará una prueba sobre el Nissan March.En la Clase 3 del Turismo Pista seguirán Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) y Martín Blasig (Toyota Etios). En la Clase 2 continuará Luis Garay (Chevrolet Corsa) y en la Clase 1 estará Juan Pablo Abente (Fiat Uno).El Superbike Argentino sigue sin fecha de reinicio pero más allá de eso el equipo misionero Rosamonte Racing Team sigue su preparación a la espera de volver al ruedo.A los habituales pilotos, Esequiel Gómez y Nahuel Santamaría se sumó el obereño Diego Zapaya, quien vuelve al equipo que comanda Adrián Silveira.“Seguimos entrenando para no perder el ritmo, hay una idea para armar un minicampeonato, pero todavía no tenemos nada en concreto”, explicó Silveira.