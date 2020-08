Se acentúa la falta de electrónica por cierre de fábricas en el Sur

Jueves 13 de agosto de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, la virtualidad adquirió un papel fundamental. No sólo en el contacto con familia y amigos, sino –principalmente- en lo que refiere al trabajo y los estudios. El concepto de “home office” tomó preponderancia, y con él la tecnología que lo posibilita.Computadoras, celulares, tablets, y sus correspondientes accesorios como mouses, impresoras y auriculares, siguen posicionándose como los artículos más pedidos de los últimos meses, en contraposición a una industria electrónica que se encuentra casi parada totalmente.Lo mismo ocurre con electrodomésticos, como televisores e incluso muebles, situación que llama la atención, pero se justifica en el parate que las fábricas –la mayoría de ellas asentadas al sur del país- se encuentran atravesando.Es que la aparición de casos en Tierra del Fuego y el regreso a fase uno en la ciudad de Río Grande (donde están asentadas importantes marcas), hizo que las industrias se detuvieran en su totalidad, lo que repercute directamente en las distribuidoras del resto del país.A esto se suman los incrementos de precios en las listas, que los comercios locales no saben cómo articular.Es que al llegar precios aumentados, los productos a la venta también suben, pero los comerciantes entienden que el contexto económico es complejo y que los incrementos no hacen más que desmotivar la compra.Esta situación de incertidumbre se repite en los locales de Misiones, que se encuentran a la expectativa de lo que ocurre en otros puntos del país. Pues mientras se abren fábricas, se cierran otras, llegan productos y se desabastecen otros, lo que produce un panorama de inseguridad y preocupación constante.El escenario más complicado lo vive sin lugar a dudas el sector comercial que vende electrónica. Gustavo Cardozo, propietario de Vicar Hogar y Muebles, indicó a El Territorio que el panorama es incierto y los problemas siguen, puesto que “algunas empresas se liberan del tema Covid-19, van empezando nuevamente, pero hay otras que entran al mismo tiempo a fase uno”.“Para fines de agosto estamos esperando mercadería que nos dijeron que llegaría por algunas fábricas que empezaron a trabajar, así que estamos a la expectativa. Hay rubros que están trabajando bien y otros no, se cae alguna fábrica y otra se levanta, alguna entra a fase uno depende la localidad, otra se abre, está todo muy irregular e incierto”, ratificó.Según datos de la Cámara de fabricantes de Electrónica de Tierra del Fuego (Afarte), la producción cayó un 48% en comparación al mismo período del año anterior.Se fabricaron 1.817.765 teléfonos celulares y las ventas cayeron en un 22% por reducción de stock.La mayoría de las fábricas en esa provincia del Sur -que son las que mayor cantidad de artículos despachan para la venta en todo el país- están cerradas desde hace más de 10 días por casos positivos de Covid-19, lo que va a repercutir directamente en la llegada de productos a la tierra colorada. “Tierra del Fuego estaba en fase uno así que estamos esperando, porque cuando se reactive, se supone que va a salir mucha electrónica”, dijo Cardozo.Por su parte, Martín Taliercio, de la empresa Anyway insumos informáticos, expresó que “en general no tenemos gran faltante de mercaderías, pero sí sabemos que falta a nivel país y por eso también hay incremento de precios, por la falta de stock y la fuerte demanda”.Si bien los elementos electrónicos son los que más sienten la falta de producción, debido justamente a una demanda creciente, no son los únicos que lo están sufriendo. Los electrodomésticos para el hogar también sienten la escasez.El empresario Carlos D’Orazi determinó en este sentido que “la situación está peor que antes, mires por donde lo mires, porque al cerrar las fábricas del Sur, se paró todo”.“Sabemos que esto va a seguir si siguen apareciendo nuevos casos, por lo que no sabemos cuándo se va a normalizar la producción. Lo que más falta son celulares, como también televisores y splits, que en este momento quizás no hay tanta demanda pero va a ser el problema que se viene”, aseveró.Además contó que “inclusive, las fábricas que son de otras provincias están complicadas, porque por el distanciamiento social, deben ir a trabajar menos operarios que antes, y tampoco dan abasto a todos los pedidos. Hay grandes marcas que ya suspendieron las ventas porque superaron lo previsto y avisaron que hasta octubre no van a tomar más pedidos”.Cardozo, de Vicar Muebles, añadió que en el caso de su negocio, el faltante también se da mayormente en televisores y celulares. “Teníamos faltante de colchones pero empezaron a mandar, al igual que lavarropas”, mencionó.D’Orazi adelantó que toda este escenario traerá aparejado un aumento significativo de los precios.“Las fábricas tendrán que equiparar y hacer frente a este parate y seguramente lo harán en los precios, lo que será complicado para todos”, dijo.A lo que Cardozo agregó que “hubo mucho movimiento de precios, sobre todo en lo que es muebles, que nos extraña. Tras una demora de 60 días, llegan con subas de un 8 y ahora 12 por ciento. Y es difícil porque no hay movimiento en la parte sueldo”.“Lo que hacemos es buscar alternativas para el cliente, trabajando con otras fábricas con menor costo o si no no vamos a poder seguir vendiendo”, concluyó.