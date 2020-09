Se acentúa la escasez de televisores y electrónicos - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 04:00hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Con el Black Friday resaltando carteles de oferta y promociones, varios consumidores locales siguen sorprendiéndose con la llamativa escasez de algunos productos electrónicos. Es el caso de los televisores donde hay negocios que agotaron todos los equipos. “Hace dos meses que no nos envían nada, no los ofrecemos por eso”, comentó un vendedor ante la llamativa inexistencia de equipos.En otras grandes cadenas de comercialización de productos electrónicos la situación era muy similar. Con faltantes en casi todos los tamaños y sólo tenían en venta “algunos modelos” disponibles para llevar. “En 32 pulgadas hace mucho que no se consigue nada. Ahora para llevar tengo sólo un televisor de 43 pulgadas disponible. Pedimos hace varias semanas que nos manden 20 equipos y de ese envío ya hay 18 que están vendidos”, se comentó desde una sucursal.Por lo referido por algunos vendedores los faltantes sobresalen especialmente en productos de mayor precio. Los pocos existentes en general se tienen en Smart TV de 43 pulgadas. “Tenemos en oferta un equipo de 43 pulgadas en Full HD a 25.000 pesos, pero es con el pago en 1 cuota. Hay otro equipo similar a 30.000 pesos que sí puede pagarse hasta en seis cuotas sin interés”, se ejemplificó desde una tienda.Para el comerciante Carlos D’Orazi, propietario de un negocio de venta de electrodomésticos, “la situación no sólo que empeoró, sino que con el problema de que a nivel mundial la producción bajó mucho, China está entregando el 50% de lo que tenía previsto para Argentina”.Resaltó con sorpresa que las marcas están hasta devolviendo operaciones porque no van a poder cumplir con las entregas. “Nos devolvieron todas las operaciones para ajustar a la mitad de lo que habíamos programado. Con televisores o celulares pasa lo mismo, Argentina va a recibir el 50% de la demanda promedio estimada. Eso va a provocar que los televisores aumenten”, se explicó.D’Orazi apuntó por otro lado que “donde más se nota el faltante es en celulares. Hay pocos, pero el problema ahí es que el Estado nacional no permite que entren con facilidad al país los importados”.Luis Kotch, otro comerciante del rubro electrodomésticos en Leandro N. Alem, confirmó las complicaciones para entregar equipos. “El panorama de abastecimiento con la mercadería es que los proveedores nos prometieron que nos van a entregar el 45% de lo que habíamos comprado en línea de televisores en abril”.Agregó que también hay dificultades para conseguir equipos de aire acondicionado y de línea blanca por serias complicaciones para importar.Entre los productos que escasean también llaman la atención algunos que podrían considerarse nacionales. Pero aún así muestran importantes faltantes por problemas productivos o de ausencia de materias primas para su elaboración.“Hay faltantes de algunos modelos de cocinas, dependiendo del comercio y sí se pudo conseguir stock en estos meses. Pero en general hoy la mayoría de las fábricas están con las ventas suspendidas porque no consiguen abastecerse con los insumos básicos para fabricar. También hay limitaciones por cuestiones del Covid-19”, comentó Mario Ortigoza, propietario de Ortigoza equipamientos.Remarcó que “en cuanto a ventas hoy (por ayer) se agudizó el envío de mensajes para avisar que se suspendían las ventas”.Pese a la incertidumbre, con los precios y abastecimiento, comerciantes dijeron seguir trabajando con normalidad con las ofertas del Black Friday que sigue en Posadas hasta el domingo.