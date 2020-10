Se aceleran las ventas de autos 0km como resguardo ante la inflación - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Se recordó que otros autos de permanente consulta es el Onix Premier, que también fue presentado hace escasos meses. Se apuntó que también que existen demoras para la entrega de unidades por la liberación gradual que se hacen desde el puerto de Buenos Aires.





Diferencias de precios de más de U$S 7.000 En la cotización de modelos 0km si se hace la cuenta al valor de la divisa que cotiza en el mercado paralelo, se observan precios mínimos de unidades de entre 5.500 y 6.000 dólares.



Según una reciente nota del sitio Iprofesional, en este contexto, los precios de los autos en Argentina también se volvieron mucho más económicos comparados con respecto a los países vecinos, siempre tomando como referencia el valor del dólar blue.



Las brechas de precios llegan a ubicarse entre los 4.000 y 7.000 dólares.



Así, mientras un Chevrolet Cruze en la Argentina, sale 11.000 dólares promedio, en Brasil sale 19.000 dólares.

Comercialización de motos no arranca en Iguazú

En la Ciudad de las Cataratas, no han aumentado las ventas de motocicletas. Y esto se debe a la crisis económica que se vive en el destino debido al detenimiento de la única industria que genera riquezas en la ciudad. Así , el cierre de la frontera no permite que el comercio fronterizo genere movimiento económico y esto se ve reflejado en las ventas de vehículos.



“La realidad de Iguazú, no es la misma que en Posadas, con la frontera cerrada y sin turistas los Iguazuenses no están en condiciones de adquirir vehículos”, recalcó Jorge Florentín, propietario de Flory Motos.



Haciendo referencia a las ventajas de compra de vehículos en dólares, Florentín explicó: “Tanto las motocicletas como los automóviles de alta gama son los buscados por ahorristas, ya que los precios se mantienen y con la diferente por el dólar blue, no obstante la mayor cantidad de ventas están relacionadas con motocicletas 110 cc de cilindrada y la mayoría adquiere el vehículo a cuotas, son muy pocas las ventas al contado. El hecho de que por la crisis, el porcentaje de morosidad ha aumentado y las entidades crediticias han endurecido la aprobación de los mismo y eso influye en las ventas”.



Si bien la venta de motocicletas no ha aumentado, sí se registró un aumento en la ventas de bicicletas. “Lo de las bicicletas es un boom mundial, ya que hay actividades deportivas aún no autorizadas y la gente se volcó al uso de la bicicleta, incluso hay faltantes de algunos modelos” remató Florentín.



En cuanto a patentamientos, según los números reportados por la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), en septiembre se patentaron en Misiones 1.020 motovehículos.



El registro representó un crecimiento de 2,72% con respecto a los números de agosto donde se apuntaron 993 unidades. En la región del Nordeste Argentino (NEA), Chaco fue la provincia con mayor crecimiento al sumar 2.193 motovehículos en septiembre. En agosto esa provincia había registrado 1.884 unidades, un crecimiento del 16,40 por ciento.



Formosa, en tanto, mostró el peor registro al marcar un descenso del 5,92% con 667 patentamientos, contra 709 que había alcanzado en agosto último.





Por estos días, las concesionarias de autos de la capital misionera se muestran con más público. Según se explicó, más gente está optando por cambiar sus ahorros por unidades 0km y de esta forma tener mejor resguardado su capital. También aprovechar la cotización de los modelos en el país, que medida en dólar blue, se ubican en los valores más bajos del continente.La única preocupación de los concesionarios son los retrasos que están teniendo las marcas para abastecer los intensos pedidos que están teniendo desde todas las provincias.“La gente busca transformar sus ahorros en algo concreto. Como la provincia tiene una economía que está en marcha y nuestra marca tiene un valor de reventa alto, los vehículos se convierten en un bien de resguardo para quienes generan pesos. Estamos en un muy buen momento en lo que hace a la venta de autos 0km”, comentó Juan Vega, gerente de TM, concesionaria oficial de Toyota en Misiones.El directivo comentó que en algunos modelos de la marca japonesa “estamos con una lista de espera que supera los dos meses. La realidad es que hoy la demanda es superior a la oferta de vehículos”, comentó y refirió que atienden operaciones tanto de contado como de financiación o con entrega de usados.“En autos tuvimos una buena respuesta de la gente al congelamiento de precios que se ofreció para el Etios y el Yaris. Y en la camioneta estamos ofreciendo la Hilux 2021, que al ser un nuevo modelo tiene una demanda extra”, detalló.Para Carlos Seewald, referente de concesionarias de las marcas Fiat y Citroën en Misiones, el momento económico es oportuno para aprovechar los precios de las nuevas unidades. “Los valores de los autos 0km tienen de referencia al dólar oficial que están en 79 pesos, pero si se los considera con lo que vale hoy el dólar blue o informal, que ronda los 160 pesos, el valor cambia. Históricamente los autos valieron unos 11.000 dólares, pero en el mercado paralelo del tipo de cambio hoy los modelos más económicos rondan los 6.000 dólares, es una diferencia importante”, observó.Y remarcó que “la gente está resguardándose, el auto que compra hoy valuado en dólares, dentro de dos años va a valer una cifra similar en dólares”.Por otro lado, reconoció que la falta de stock es un problema que tienen “porque las fábricas no nos están enviando unidades. No lo hacen por especulación, sino porque la pandemia afectó la capacidad de producción y está costando volver a los niveles que había antes. Por otro lado, los modelos que son importados tienen otro problema porque están demorados en la Aduana”, puntualizó.En la mayor demanda que están teniendo hacia fin de año, Seewald, al igual que otros concesionarios, resaltó la oportunidad de usar las cuotas fijas y en pesos que ofrecen las automotrices.“Hay varias alternativas para llegar al 0km, hay financiación fija y en pesos, que en estos momentos es algo muy bueno para aprovechar”, distinguió.Finalmente valoró que la economía misionera se muestra muy activa y eso se traduce más rápidamente en la renovación de unidades. “Es algo que no está pasando en todas las provincias, hay regiones que están muy mal con la pandemia”, comentó.Desde Vitacar, concesionaria oficial de Peugeot en Misiones, se consideró que hay pedidos muy diversos, pero en general los consumidores priorizan comprar lo que haya en stock.“La gente consulta que es lo que uno tiene, hay gente que busca alta gama, gente que busca el nuevo lanzamiento, en nuestro caso. Hace un mes y medio que lanzamos el nuevo 208, que es su segunda generación y es un auto que gustó mucho a la gente. Viene con un diseño muy atractivo, un interior con una comodidad increíble y mucha tecnología. Estamos teniendo muchas consultas sobre este vehículo en particular”, comentó Javier Esquivel, gerente general de la concesionaria en Posadas.Por otro lado, detalló que “el cupo mensual de compras que nos dio la fábrica ya está comprometido. Pero lo positivo de esto es que este auto ahora se produce en la planta de Peugeot en El Palomar (provincia de Buenos Aires)”.También se resaltó la posibilidad de financiar parte del valor de los 0km con financiación exclusiva de la marca. “Dependiendo del modelo hay cuotas con 0% de interés y después pagos fijos y en pesos hasta en 60 meses”, recordó.En la concesionaria González Automóviles , representante de Chevrolet, resaltaron el interés por recientes lanzamientos que tuvo la empresa del moño dorado.“La gente están buscando la Tracker, que es un auto moderno, el Cruze Premier que es un vehículo de fabricación nacional. También en nuestro caso se pregunta mucho por las camionetas que tienen gran potencial de uso para trabajo”, comentó Rolando Aranda gerente de la concesionaria.