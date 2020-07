Se abrió una investigación interna para esclarecer los fallecimientos de mascotas en el IMUSA

Jueves 23 de julio de 2020 | 17:24hs.

La Municipalidad de Posadas inició una investigación interna con la intención de determinar los hechos ocurridos ante el deceso de mascotas en el Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA).En este sentido, se realizó una denuncia penal para que la Justicia intervenga en el caso. Ahora, la comuna aguarda los resultados de los análisis patológicos y toxicológicos correspondientes a los perros y gatos fallecidos.Paralelamente, desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos se inició a una investigación interna dando paso al proceso de sumario para conocer en detalle lo ocurrido durante las intervenciones no quirúrgicas a estas mascotas, dejando en claro que los medicamentos utilizados estaban en fecha vigente. Es decir, no estaban vencidos y tampoco fueron operados.Cabe resaltar que se trata de un hecho fortuito, una situación excepcional que no tiene antecedente en el IMUSA, es por eso que los Médicos Veterinarios que se desempeñan en el lugar se encuentran consternados ante esta situación.A la espera de la resolución que adopte la Justicia, el Departamento Ejecutivo Municipal acompaña a estas familias buscando esclarecer lo acontecido.