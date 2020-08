Scioli inició su actividad diplomática en Brasil

Miércoles 12 de agosto de 2020

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, inició ayer formalmente su actividad diplomática en ese país, con una reunión junto al equipo de trabajo de la representación argentina a quienes convocó a realizar “todos los esfuerzos” en la promoción comercial y en “potenciar las exportaciones de productos y servicios” nacionales.En el caso de Río de Janeiro, se abordaron los temas prioritarios, como el energético y el desarrollo nuclear.El viernes pasado, poco antes de su viaje a Brasil, Scioli fue recibido por el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos con quien analizó la continuidad de la relación bilateral con el principal socio comercial de Argentina en el Mercosur.El encuentro se extendió más de lo previsto porque previo al encuentro a solas de Fernández y Scioli hubo una reunión más amplia de la que participó el empresario petrolero brasileño Rubens Ometto Silveira Mello del Grupo Cosan.Este empresario, líder de la industria de los biocombustibles en Brasil que tiene alianzas con Shell y mantiene una compañía valorada en 12.000 millones de dólares, adelantó al gobierno que está dispuesto a realizar un desarrollo de inversiones en la Argentina por más de 700 millones de dólares.En su agenda previa, el embajador se reunió con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con Julián Domínguez y con la Corporación Vitivinícola Argentina. “Desde el sector, José Zuccardi y otros miembros me plantearon los desafíos que presentan en sus exportaciones a Brasil”, señaló Scioli.“Viajo el lunes a Brasil con las instrucciones claras del presidente de darles una importancia estratégica a las relaciones bilaterales y lograr un buen entendimiento con Brasil dentro de los parámetros de nuestras democracias”, había expresado Scioli al medio Infobae al término de la reunión.El Poder Ejecutivo formalizó a fines de junio pasado la designación de Scioli como embajador ante la República Federativa de Brasil. El Senado había dado su acuerdo a este nombramiento y el gobierno de Brasil le concedió el beneplácito de estilo al ex gobernador y ex vicepresidente.