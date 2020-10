Scioli gestiona cumbre entre Alberto Fernández y Bolsonaro - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

No se incluiría a Misiones en el gasoducto El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, concretó la videoconferencia con su par de Brasil, Bento Albuquerque, para analizar la posibilidad de construir gasoductos que conecten Vaca Muerta con la ciudad de Porto Alegre.



La particularidad es que se desviaría de Misiones; expectativas que se había creado para recuperar esta iniciativa a favor de la provincia. El gasoducto Vaca Muerta/ Brasil, según el mapa de la consultora Wood Mackenzie, no cruzaría por la tierra colorada. Pudo saberse que por tal razón desde la administración provincial se tomó nota, para hacer los planteos correspondientes.



Según datos recopilados por Ámbito, el gasoducto tendría una trayecto de 2.400 kilómetros de extensión, incluidos algunos tramos ya en uso.



El plan inicial prevé el tendido de 1.430 kilómetros desde Neuquén hasta la frontera con Brasil, en Uruguayana, y otros 600 kilómetros desde allí hasta Porto Alegre, donde se conecta con la red de distribución de gas del sur brasileño. La conexión demandará mínimo tres años.

La provincia de Misiones, que desde que empezó la pandemia es noticia porque a pesar de su extensa frontera con Brasil sigue manteniéndose como el distrito argentino con menor cantidad de casos de Covid-19, volverá a estar en el centro de la escena de la política binacional si se logra concretar un encuentro en la tierra colorada entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y de Brasil, Jair Bolsonaro.El anuncio de la cumbre presidencial fue realizado ayer por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, durante la presentación del plan de promoción comercial entre ambos países.“Estoy orientando todo esto para que pueda realizarse una cumbre entre ambos presidentes, Fernández - Bolsonaro, el próximo 30 de noviembre conmemorando el día de la Amistad Argentina -Brasil, y que sea en el mismo lugar donde hacen 35 años los presidentes (Raúl) Alfonsín y (José) Sarney pusieron las bases fundacionales del Mercosur”, señaló Scioli.Cabe destacar que las relaciones entre los dos países no pasan su mejor momento debido al enfrentamiento político e ideológico que separa las posturas de los dos mandatarios nacionales.Ese distanciamiento que se profundizó durante la pandemia es contra lo que rema el embajador Scioli, que desde su llegada a Brasilia está haciendo todo lo posible por un diálogo amigable entre la casa Rosada y el Palacio de Planalto, que es la sede del gobierno brasileño.A mitad de camino entre Brasilia y Buenos Aires se ubica la provincia de Misiones, con fuertes lazos culturales con las comunidades vecinas del sur de Brasil, donde la integración tiene mucho de realidad que de formalidad.Por lo tanto la posibilidad de encarar un acercamiento entre los gobiernos de ambos países, ubica a las ciudades vecinas de Puerto Iguazú y Foz do Iguazú en el centro de la escena.Y vuelve a priorizar en la agenda de esas naciones a diversas obras de integración, como por ejemplo la construcción de puentes a lo largo de toda la frontera.Durante la presentación del plan de promoción de comercio con Brasil, el embajador Scioli también repasó las gestiones que realizó en su cargo. “Existe la voluntad de trabajar juntos, la predisposición de encontrarse, dejar atrás los desencuentros y focalizarnos en la agenda positiva”, señaló.Luego explicó que “no queremos comprarle menos a Brasil, queremos venderle más”, y dijo que “el 50 % del déficit en la balanza comercial se explica en el intercambio del sector automotor”, que es donde deben ponerse “los esfuerzos para una mayor complementación productiva en la Argentina”.Cabe recordar que el embajador argentino estuvo reunido con el presidente brasileño a fines de agosto en el marco de la presentación de sus cartas credenciales.En esa oportunidad había destacado que “el presidente Bolsonaro tuvo palabras muy alentadoras hacia la Argentina, dijo que de corazón quiere lo mejor para Argentina, que quiere trabajar juntos. Yo le llevé el mensaje del presidente Fernández sobre la voluntad de trabajar juntos”.Algo similar había ocurrido en febrero último, cuando Scioli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el canciller Felipe Solá visitaron, fuera de agenda, al presidente brasileño.Desde ese momento, las palabras del mandatario brasileño a Scioli fueron interpretadas en Buenos Aires como un intento de Bolsonaro de dejar atrás la actitud que asumió desde la campaña presidencial del 2019, en la que apoyó al derrotado ex presidente Mauricio Macri. Pero después llegó la pandemia y la cuerda volvió a tensarse entre ambas naciones.“Bolsonaro me dijo ‘tengo toda la predisposición a encontrarnos” señaló el embajador Scioli después de su reunión de agosto con Bolsonaro .“Mi sueño es que sea presencial”, agregó refiriéndose al encuentro que ayer volvió a mencionar como agendado.El 30 de noviembre de 1985, tras la salida de las dictaduras en ambos países, los por ese entonces presidentes de Brasil Jose Sarney y de Argentina Raul Alfonsín firmaron la Declaración de Iguazú, que sentó las bases del Mercosur y alejó todo tipo de enfrentamiento bélico entre ambas naciones.Por eso, esa fecha se recuerda como el día de la amistad argentino-brasileña, celebración establecida en el 2005 por los entonces presidentes Néstor Kirchner y Lula Da Silva.