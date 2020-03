Schwarzenegger dando consejos para luchar contra el coronavirus

Miércoles 18 de marzo de 2020

Arnold Schwarzenegger publicó un sorpresivo video en Instagram mientras cumple una cuarentena preventiva en su casa. El objetivo del actor australiano era pedir a sus seguidores que sean responsables, en medio de un contexto complicado por el avance del coronavirus, la enfermedad que ya ha provocado más de 7 mil muertos en todo el mundo.

“Es importante que se queden en casa ahora… Nadie está autorizado a salir, especialmente en mi caso que soy un hombre de 72 años. Los que tienen más de 65 años no están autorizados a salir en California, así que quédense en casa”, dijo el protagonista de la exitosa saga de Terminator que se grabó en la sala de su casa, acompañado por Whiskey y Lulú, el pony y burro que tiene de mascotas.

Mientras hablaba de la importancia de realizar una cuarentena para evitar la propagación del virus, el ex gobernador de California le daba de comer zanahoria a los animales. “Esto es lo que hacemos, no salimos afuera, no vamos a los restaurantes, no hacemos nada de eso acá. Solo comemos con Whisky y Lulú, pasamos el tiempo y nos divertimos...”, afirmó la popular celebridad. En el mundo del espectáculo hay varias figuras que contrajeron la enfermedad, como es el caso de Olga Kurylenko, la modelo y actriz franco ucraniana que se hizo conocida a nivel mundial por interpretar a Camille, la chica Bond en la película Quantum of solace, protagonizada por Daniel Craig en 2008.

“Encerrada en casa luego de que me diera positivo el test de coronavirus. Estoy enferma desde hace una semana. Fiebre y fatiga son los principales síntomas. Cuídense y tomen (esta enfermedad) con seriedad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Tom Hanks y Rita Wilson se convirtieron en los primeros estadounidenses famosos en contraer el COVID-19. El protagonista de las producciones Filadelfia, Forrest Gump y Naúfrago se encontraba en Australia, donde estaba filmando una película biográfica sobre Elvis Presley junto a su esposa. Luego de haber estado aislados, la famosa pareja de actores ya se retiró del hospital de Queensland y está descansando en la propiedad en la que se estaba alojando antes de recibir el diagnóstico. El año pasado, Arnold volvió a interpretar a su icónico personaje en Terminator: Destino oscuro, el filme de ciencia ficción que tuvo como productor a James Cameron, quien anteriormente se había encargado de Terminator 2: el juicio final. En esta oportunidad, Schwarzenegger y Linda Hamilton volvieron a trabajar juntos después de 28 años, en los roles de Sarah Connor y Terminator T-800.