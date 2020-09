Schwartzman: “Para ganarle a Djokovic tengo que jugar a más del cien por ciento” - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020 | 22:04hs.

El argentino Diego Schwartzman, que este lunes jugará la final del Masters 1000 de Roma contra el serbio Novak Djokovic luego de haber eliminado este domingo al canadiense Denis Shapovalov, consideró que necesitará “jugar a más del cien por ciento” para tener opciones de ser campeón.“Tengo dos sueños, uno es ganar el torneo, y el otro es ser top ten. Los dos están allí mañana (por el lunes), contra Novak. Sé que es complicado, tengo que jugar a más del cien por ciento. No quiero decir que es imposible, sé que puedo ganar, pero necesito descansar y estar a pleno en la cancha”, dijo Peque al terminar el partido del domingo.Schwartzman se impuso por 6-4, 5-7 y 7-6(4) ante Shapovalov después de ser protagonista en los cuartos de final con una auténtica hazaña, al eliminar al español Rafa Nadal.En caso de vencer a Djokovic, algo que nunca consiguió en los cuatro enfrentamientos que protagonizaron, el argentino ganará su primer torneo de ATP 1000 y además entrará entre los diez mejores jugadores del ránking mundial por primera vez en su carrera.“Hay un trabajo enorme que no se ve en el día a día. Siempre busqué mejorarme porque sé que no voy a ganar tres puntos con el saque en un juego, sé que voy a tener que estar muy fino con todos mis golpes”, destacó el Peque.Tras afrontar un partido de más de tres horas y diez minutos, Diego Schwartzman buscará descansar lo mejor posible para recuperar energías e intentar dar un nuevo batacazo, en esta oportunidad ante Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial.“En la cama es muy difícil dormirse estos días, no aparece el sueño por ningún lado. Trataré de dejar el celular a un lado e intentar dormir. Desde que me levante tendré que olvidarme de lo que hice el sábado y el domingo y pensar solo en la final”, subrayó.El argentino llegó a la novena final de su carrera, primera en competencias de la serie Masters, y segunda del año tras la que perdió en Córdoba ante el chileno Cristian Garín. El encuentro, que tendrá lugar en la cancha central a partir de las 12 (hora argentina), podrá verse por la pantalla de ESPN.El Masters 1000 de Roma, que se disputa sobre polvo de ladrillo, reparte un total de 4.113.000 millones de dólares en premios.