Schwartzman, Londero y Coria, los argentinos que juegan en la primera jornada del US Open - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020 | 23:30hs.

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano, Juan Ignacio Londero y Federico Coria, serán los tres argentinos que jugarán mañana sus partidos de la ronda inicial en la primera jornada del US Open, segundo Grand Slam del año que repartirá premios por 21.656.000 dólares y se jugará en el Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP y noveno cabeza de serie, se medirá con el británico Cameron Norrie (77) a partir de las 12 (hora de la Argentina) en la cancha número 5 y con televisación de la señal ESPN.En el caso de ganar, el tenista de 28 años surgido del Club Náutico Haocaj jugará su siguiente partido frente al vencedor del cruce entre el rosarino Coria (103) y el taiwanés Jason Jung (120), quienes se enfrentarán también desde las 12 en la cancha número 14 y con televisación de ESPN 3.Por su parte, Londero (62), nacido en Jesús María hace 27 años, jugará a partir de las 12 en la cancha número 9 ante el ruso Evgeny Donskoy (114) y si logra superarlo su siguiente rival surgirá entre el croata Borna Coric (33) y el español Pablo Andújar (53).De los demás argentinos, el único que no sabe cuándo jugará es el azuleño Federico Delbonis (78), debido a que la jornada del martes sólo tiene programados por el momento los partidos de las canchas principales.Delbonis jugará el martes no antes de las 22 en la cancha Arthur Ashe frente al ruso Daniil Medvedev (5), finalista el año pasado cuando cayó en la definición ante el español Rafael Nadal (2), ausente en 2020.Al ganador lo espera en segunda ronda el serbio Laslo Djere (80) o el australiano Christopher O'Conell (115).Los otros argentinos en el cuadro de singles son Guido Pella (35) y Leonardo Mayer (118), mientras que en el cuadro de dobles, que comenzará el miércoles próximo, estarán el marplatense Horacio Zeballos (4) en dupla con el catalán Marcel Granollers (16), y el tandilense Máximo "Machi" González (42) en pareja con el italiano Simone Bolelli (72).En la jornada de mañana los principales atractivos serán las presentaciones de los máximos favoritos de ambos cuadros en la cancha central Arthur Ashe.A partir de las 12, la checa Karolina Pliskova (3) enfrentará a la ucraniana Anhelina Kalinina (145), mientras que desde las 19 el serbio Novak Djokovic (1), invicto este año con 23 triunfos, jugará ante el bosnio Damir Dzumhur (107).