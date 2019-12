Schnimg reconoció que mató a Marilyn Bárbaro pero no sería encarcelado

Jueves 19 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Fue el único de los sospechosos que desde un primer momento reconoció haber estado en la escena del crimen, por ello pasó siete años tras las rejas en condición de procesado, pero sin condena. Ayer, quince años y medio después del brutal homicidio de María Elena ‘Marilyn’ Bárbaro (54), Rubén Oscar Schnimg (36) reconoció su culpabilidad en el hecho y firmó un juicio abreviado. Resta determinar la pena, que sería de un máximo de catorce años.Cumplimentado el trámite en sede del Tribunal Penal Uno de Oberá, Schnimg se retiró del edificio como un hombre libre, puesto que no volvería a ser encarcelado por el mismo delito, ya que los años que estuvo detenido en la Unidad Penal II implican justo la mitad de la pena acordada.Así se cerraría uno de los casos más resonantes en la historia criminal de Misiones, puesto que el proceso incluyó innumerables recursos, apelaciones e inhibiciones.Tanto la víctima como algunos de los principales acusados provenían de conocidas familias obereñas, lo que generó infinidad de suspicacias sobre presuntas injerencias extra judiciales que terminaron sembrando un manto de sospecha sobre el proceso.Respecto a Schnimg, tal como anticipó El Territorio, si bien el debate oral estaba previsto para hoy, desde su entorno habían anticipado la posibilidad de que suscriba un juicio abreviado, lo que por un lado evita la exposición pública y, por otro, otorga una merma en la sentencia de por sí acotada por los años que ya purgó.También se eliminaron agravantes, por ser uno solo el autor del hecho, artilugio legal que favoreció al imputado.Ahora, el Tribunal Penal deberá convalidar o rechazar el acuerdo y el acta de aceptación.En el último tramo del caso, Schnimg fue asistido por el abogado particular Roberto Jaime Delacourt, quien en la víspera acordó la sentencia con el fiscal Elías Bys, subrogante de Estela Salguero, fiscal natural del Tribunal Penal, quien se inhibió oportunamente.Incluso, tantos años de idas y vueltas hicieron que los propios jueces del Tribunal se declararan incompetentes, por lo que fue necesario conformar una terna con magistrados del ámbito civil y laboral.En diálogo con este diario, Delacourt precisó que “se firmó un acta con el fiscal para el juicio abreviado. Por ahora, con el acta se suspende el debate porque las partes tienen intención de acordar el proceso. Todavía no está presentado el acuerdo que establece todos los detalles de pena, carátula y demás. Luego el Tribunal lo analiza y lo confirma o no”.Lo cierto es que a lo largo de 15 años y medio, la voluminosa causa por el homicidio de Marilyn Bárbaro tuvo un total de cinco procesados, aunque con el paso del tiempo todos fueron liberados.Además de Schnimg, también fueron implicados Matías Ortiz, Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos y Daniel “Chaparro” Núñez.De todas formas, en el expediente sólo el primero reconoció haber estado en la escena del crimen. Al inicio de la instrucción declaró que ofició de “campana”, pero luego se desdijo. Afirmó que la defensora oficial le recomendó que diga eso “porque así iba a zafar”.También insistió con que ni siquiera ingresó a la casa de Marilyn. Luego del hecho condujo el auto de la víctima, aunque argumentó que pensó que era el coche de Piotroski.Por ello sólo Schnimg fue juzgado por el caso Bárbaro, mientras que los otros cuatro fueron sobreseídos definitivamente.Marilyn Bárbaro fue asesinada en la noche del 17 de abril de 2004 en su domicilio de calle México y avenida Italia, a pocas cuadras del centro de Oberá.A pesar de la parálisis que la aquejaba y su evidente indefensión, la masacraron a golpes y luego la enterraron en un pequeño depósito de la misma vivienda. La autopsia confirmó que aún respiraba cuando la sepultaron.Se estima que el móvil del homicidio habría sido el robo, ya que la víctima tenía dinero de la venta de pinos. De todas formas, él o los asesinos no hallaron el botín.Durante la instrucción, peritos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) encontraron cabellos de la víctima en el interior del Ford Escort que conducía Ortiz, prueba que luego fue impugnada por la defensa debido a un falla en la cadena de custodia.Argumentaron que se había violado una de las fajas de seguridad del coche que estaba en resguardo del Escuadrón 9 Oberá, lo que terminó favoreciendo al dueño del auto.Ya sin sustento científico, todo el peso de la acusación se apoyó en la figura de Schnimg, quien se incriminó al declarar que la noche del crimen hizo las veces de campana.Por ello estuvo preso casi siete años, hasta que fue beneficiado con la excarcelación bajo caución juratoria.Antes, en octubre de 2008, la jueza Kunzmann de Gauchat había ordenado el sobreseimiento y la liberación de Ortiz, Piotroski, Do Santos y Núñez.Piotroski y Ortiz habían estado recluidos en una clínica privada; mientras que los otros procesados permanecieron en la penitenciaría local.