Schiavoni votó en contra de la renuncia de Ameri y explicó el porqué - El Territorio Misiones

En diálogo con El Territorio explicó que su voto fue negativo "porque a mí criterio la renuncia no tiene el peso que hubiese tenido la expulsión luego de que la comisión que se formó para estudiar el tema se expida". Según explicó Schiavoni "con la renuncia que fue votada hoy por mayoría, el ahora ex diputado Ameri puede volver a desempeñarse en cargos públicos o inclusive ser candidato para algún cargo electivo. En cambio la expulsión por parte de la Cámara de Diputados hubiese sido a mi entender una penalidad más ejemplificadora para este caso que ofende a toda la ciudadanía argentina".

Luego, también hizo pública su postura a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ensayó una explicación similar.



Me opuse porque entiendo que la renuncia no era suficiente. La comisión debía expedirse y correspondía la expulsión. Con la renuncia aceptada no tiene ninguna consecuencia. Es como cualquiera que simplemente renuncia. https://t.co/SvewTiGmko