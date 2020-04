Scaloni explicó por qué hubiese hecho el mismo cambio que Pekerman en 2006

Jueves 16 de abril de 2020

“Sinceramente, si me apurás, si me preguntás a mí, en el banco de suplentes,

yo hubiera hecho lo mismo. Porque yo no pensaba: ‘¿Y si nos empatan vamos a alargue y tenemos fresco’. No, nosotros teníamos que terminar el partido ahí. Aparte, no es que salió Crespo y entró un defensor (ingresó Cruz). No metimos un cambio defensivo. Hicimos un cambio bastante lógico pensando sobre todo en la pelota parada. De hecho, después ellos nos empatan con dos cabezazos. Después, claro, la gente te dice que tenés a Leo (Messi) en el banco...”.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, reconoció que hubiese hecho lo mismo que José Pekerman ante Alemania, el día que el conjunto nacional quedó eliminado por penales.

“Él (Messi) había tenido una lesión dos o tres meses antes. Había vuelto y lo tenían un poquito entre algodones porque para nosotros era importante”, contó quien entonces era parte del plantel argentino en el Mundial 2006.