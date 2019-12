Scaloni: "Aun con Messi, nos va a hacer ganar el equipo"

Jueves 26 de diciembre de 2019 | 08:56hs.

Lionel Scaloni tendrá por delante un 2020 cargado de competencia al mando de la Selección Argentina, que bajo su dirección técnica y con el faro futbolístico que significa Lionel Messi, buscará arrancar de la mejor manera las Eliminatorias para Qatar 2022 y también pelear hasta el final la Copa América que se jugará en territorio argentino y en Colombia.







Sin embargo, más allá de saber que cuenta con la presencia del mejor futbolista del mundo, el entrenador de la Selección sabe que para ser protagonista, lo más importante es el equipo.







"Más que nunca el fútbol de ahora es un deporte en equipo. No hay manera hoy de que un jugador te gane un partido: ni Leo te gana un partido solo, aunque sabemos que si está bien posiblemente te lo pueda ganar. Nosotros no podemos salir a la cancha pensando que tenemos a él y puede ganar un partido. Mientras tengamos en la cabeza la cuestión de equipo, de que hay que trabajar, de que todos tienen que correr cuando no tenemos la pelota, vamos a tener mucha ventaja", analizó en diálogo con Diario Olé.





El DT de la Selección puso como ejemplo a Francia, el último campeón del mundo: "Es un equipo hecho y derecho, y todos saben lo que tienen que hacer. Por algo salió campeón en Rusia. Nosotros tenemos que lograr eso y creo que estamos por el buen camino". Lógicamente que la presencia de Messi no pasa desapercibida para Scaloni, que aseguró que lo que necesita la Selección es "formar un equipo y acompañarlo" a la Pulga. Además, el entrenador argentino valoró el hecho de que todos los jugadores que vienen participando del proceso entendieron este concepto: "Del primero al último son conscientes de que lo que nos va a hacer ganar un partido es el equipo. Los que juegan a estos niveles saben que hoy en día el fútbol se decide por detalles y a lo mejor el jugador que entra en el segundo tiempo faltando cinco minutos decide un partido y media hora antes estaba sentado en el banco no sabiendo lo que iba a pasar", agregó.





Siguiendo con la presencia de Messi en el plantel, Scaloni explicó cómo fue que se integró al plantel que en su mayoría, fue renovado después del Mundial. "Lo hablamos con los jugadores adelante de Leo, no hay ningún problema. Él es una persona común y corriente, y hace todo a la perfección con este grupo, porque es un grupo de jóvenes de bien. Con algunos ya se conocía y no fue difícil, lo más difícil es adentro de la cancha: por momentos en los primeros partidos era bastante lógico que no se encontraran, pero con el correr del tiempo logramos no depender tanto de él".





Y para cerrar, resumió: "Para nosotros es importante que sepan de que Leo juega para nosotros pero que el resto de los jugadores también pueden aportar para ganar un partido. Si logramos entender eso, nos irá bien. Si no logramos entender eso, bueno, se nos complicará mucho".