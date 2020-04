Saviola: “Mi vuelta no tuvo tanta trascendencia como hubiera querido”

Sábado 4 de abril de 2020

Javier Saviola no quedó conforme con lo que fue su último paso por River. Aunque se mostró agradecido al club por haberle dado la oportunidad de colgar los botines en Núñez, donde nació futbolísticamente, al ex delantero le quedó una sensación extraña de lo que fue el cierre de su extensa carrera como jugador. “Mi vuelta no tuvo tanta trascendencia como hubiera querido”, expresó.Saviola, de 38 años, sí se mostró “feliz por el equipo en el que jugué y por cómo me trataron”, antes de detallar sus sensaciones. “Siempre mi deseo fue retirarme en River. Pude volver con mis hijos, ganar una Copa Libertadores y estar en un equipo sumamente prestigioso. Sin dudas me hubiese gustado terminar de otra manera, pero estoy muy agradecido al club”, planteó analizando su último ciclo en actividad, en el que jugó 16 partidos y no convirtió goles (los primeros seis meses de la temporada 2015/16).