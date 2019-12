Santotomeña se llevó el millón de Susana Giménez

Jueves 19 de diciembre de 2019

En la mañana del lunes no había quien no preguntara sobre la identidad de la afortunada de Santo Tomé a quien la conductora televisiva Susana Giménez había llamado el domingo a la noche, en su último programa del año, y la premió con un millón de pesos.“Estoy con toda mi familia, con mi marido y mis hijos”, contestó Roxana, cuyo nombre lo dijo al presentarse en una comunicación telefónica.Las conjeturas se extendieron en todos los ámbitos. Había pocos datos, únicamente su nombre y que era madre de cuatro hijos.“La producción se va a comunicar con vos en unos cinco minutos, no uses el teléfono. Te felicito y que gocen mucho este dinero”, dijo la diva de los teléfonos a la voz un poco tímida que sonaba del otro lado, y cortó la comunicación. Era el último llamado del año y el premio se lo ganó únicamente por atender el llamado de ‘Su’.