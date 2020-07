Santo Tomé ya está habilitado para el turismo interno

Martes 21 de julio de 2020 | 18:48hs.

La Reserva Natural Municipal Tajy Poti y los Esteros del Iberá ya reciben visitas. En Santo Tomé trabajan en un protocolo municipal, similar al provincial, para poder habilitar alojamientos de turistas que provengan de zonas blancas. Por ahora las visitas son en vehículo particular, y por día, únicamente.Si bien el destino por excelencia de esta zona es los Esteros del Iberá, en Santo Tomé apuestan a la Reserva Natural Municipal Tajy Poti, que año a año ha ido incrementando la cantidad de visitas de muchas partes del mundo.La directora de Turismo municipal Mariel Vargas explicó que en primer lugar, el visitante debe sacar un permiso. “Sacando el permiso, la gente que visita Santo Tomé lo presenta en el ingreso a la gente de tránsito, y el personal municipal puede ir monitoreando a estas personas, para saber cuántos días se quedará, cuantas personas vienen en el auto. Todo se puede seguir mediante un programa”, explicó.La funcionaria aclaró que las principales consultas del sector turístico corresponden alojamiento, que no está trabajando.Desde su dirección, se solicitó al intendente Mariano Garay que saque una normativa a nivel local, y el jefe comunal habilitó este proceso.“Se está trabajando en un protocolo para restaurantes (que están funcionando con protocolo provincial), alojamientos, actividades de esparcimiento y parques y reservas. No hay hasta el momento a nivel municipal. Es eso lo que se va a lograr en los próximos días”, enfatizó Vargas.Al respecto, indicó que “cada alojamiento que quiera hacer una apertura acá debe manifestar al Municipio su voluntad de cumplimiento de protocolo que estará vigente. Y ahí recién se hace la apertura a ese alojamiento”.En lo que hace a Santo Tomé, “se va a trabajar con la Reserva, siempre respetando y que no haya tanta aglomeración de gente. Y se habilitó a nivel provincial el turismo correntino de zona blanca a zona blanca. Acá estamos esperando que salga la resolución”.En relación a itinerarios de viajes o tours, Vargas indicó que “no hay itinerarios por el momento (de visitas a Iberá, por ejemplo), pero sí hay ofertas: Portal Galarza está disponible, se puede ingresar por ruta 40 o bien por ruta 37. Allí se pueden hacer excursión en lanchas, o para hacer caminatas, senderos (www.portalgalarza.com). Lo que no tiene habilitado hasta ahora es alojamientos. O sea, es sólo para ir a pasar el día. También se habilitó Colonia Carlos Pellegrini, pero ya no se accede por Santo Tomé”.Obviamente, todas las opciones presentadas hasta ahora contemplan el traslado de manera particular. El Gobernador habilitó algunos transportes de corta y media distancia, pero hasta el momento corresponde a Capital.“Tanto en Destinos Argentina, como en la página del Gobierno de Corrientes Paye Turismo, se están promocionando Iberá y Santo Tomé como destinos”, indicó Vargas.Desde el Ministerio de Turismo de Corrientes indicaron que a los municipios habilitados se incorporaron recientemente Santo Tomé, San Cosme, Monte Caseros y Saladas, además de los accesos a Iberá: Uguay (RP40) y Galarza (RP41). Se recuerda que las localidades son: Esquina, Goya, Bella Vista, Santa Ana de los Guácaras, Paso de la Patria, Itatí, Yahapé, Itá Ibaté, Ituzaingó, Loreto, San Miguel, Mburucuyá, Concepción del Yaguareté Corá, Carlos Pellegrini, Empedrado, Capital, La Cruz, Gobernador Virasoro, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Chavarría y Caá Catí.Los permisos se deben solicitar en la página oficial permisos.corrientes.gob.ar/permisos, que a su vez cuenta con una sección de “turismo interno”, en donde los interesados accederán a un menú con todos los municipios habilitados. En tanto que, para el turismo en el día, no se requiere especificar alojamiento, además, las fechas de inicio y fin serán iguales.