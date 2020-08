Santo Tomé: Tras idas y vueltas, el Municipio comprará la máquina al contado - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 16:20hs.





Finalmente hoy, en el discreto acto realizado en plaza San Martín, Garay realizó el anuncio de la compra de la motoniveladora y del utilitario que tendrá fines de salud, dado a conocer el 1 de marzo en la apertura de sesiones. En esa oportunidad el jefe comunal contó que tanto él como los integrantes de su gabinete se rebajarían el sueldo para poder adquirirlo.



El discurso dado hoy por Garay expresó: “después de no haber podido convencer a todos los concejales para que la Municipalidad tomara un crédito para la compra de la motoniveladora que tanto la necesitamos, quiero decirle al pueblo de Santo Tomé, que he tomado la decisión de comprar la motoniveladora al contado, lo cual estaré informando al Concejo Deliberante y poder contar con el acompañamiento de quienes no lo hicieron en el proyecto anterior; y así, poder comenzar con el arreglo de las 625 cuadras de tierra y el inicio del pavimento tan esperado en nuestra ciudad”.



Y en otro tramo de su alocución, Garay indicó: “Como lo anunciamos en el mensaje del 1 de marzo pasado, compramos el vehículo utilitario multiuso para Acción Social y transporte de personas, el cual fue adquirido con dinero descontado a este intendente y de sus funcionarios municipales, cumpliendo así con el compromiso asumido. El mismo se exhibe frente al edificio municipal”.





